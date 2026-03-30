Neumannová po Lehečkově finále zpražila Jágra: Máš zákaz!
Dřel, ale nestačilo to. Český tenista Jiří Lehečka (24) ve finále turnaje série Masters v Miami narazil na italského soka Jannika Sinnera (24). K výhře ho v hledišti hnala nejen přítelkyně Lucie Neumannová (22), ale také legendární hokejista Jaromír Jágr (54). Jenže ani přítomnost slavné 68 rodákovi z Mladé Boleslavi k titulu nepomohla.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka si v Miami zahrál největší finále své dosavadní kariéry, v němž v neděli podlehl 4:6, 4:6 světové dvojce Janniku Sinnerovi. I přes prohru si Čech vylepšil své žebříčkové maximum a potvrdil, že patří do nejužší světové špičky.
Mezi diváky usedla nejen Lehečkova přítelkyně Lucie Neumannová, ale právě i Jaromír Jágr s partnerkou Dominikou Branišovou, čímž se dcera olympijské vítězky pochlubila na sociálních sítích.
„Jeden můj kámoš mi slíbil, že když bude Jirka ve finále, přijede fandit. A dodržel slovo,“ vyprávěla Lucie na videu. „Jsem tady,“ usmíval se Jágr, který usedl do řady hned za Neumannovou. „Jardo, jestli nám nepřineseš štěstí, tak už v životě nejdeš na žádný tenis,“ vtipkovala blondýnka. „No počkej!“ rozesmála se bývalá hvězda NHL.
Jágr nakonec Lehečkovi štěstí skutečně nepřinesl. „Jarda má zákaz na tenis,“ okomentovala pak Lucie s nadsázkou výsledek zápasu. Je ale jasné, že hokejovou legendu brzy vezme na milost. Komu by se v klíčových zápasech nehodila další podpora, navíc s tak zvučným jménem?