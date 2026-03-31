Den D! Nároďák si to v kruciálním zápase o MS rozdá s Dánskem: Zařvěte si všichni!
Kluci, národ, který jste mockrát naštvali, vám odpustí. Český lid fotbalový a do mrtě vyprodaná Letná budou stát za vámi. Dejte do toho veškerý kumšt, nasaďte všechny páky. A budete za hrdiny.
Poeta K. H. Mácha úpěnlivě volal: „Hynku, Viléme, Jarmilo!“ Smysluplní, trpěliví a nezdolně zanícení fans to mají před finále baráže o postup na mistrovství světa s Dánskem (dnes, 20:45, ČT sport) takhle: „Matěji, Láďo, Patriku!“ Gólman Kovář, zadák Krejčí a forvard Schick. To by měly být opory, které dnes před půlnocí zařvou v rozdováděné kabině: „Letíme do Ameriky!“
20 let
Mučivé čekání. Dvacet let. Od mundialu 2006 v Německu, tak dlouho trvá v zemi pod Řípem louskání buráků jen u televizních monitorů při přenosech z největšího svátku. V tom roce se v republice narodilo 105 831 dětí. Dnes jsou ve věku rozumu i konzumu. Budou fandit, nebo s očima přilepenýma k sítím na mobilu vůbec nevědí: Vo co gou?!
„Perfektní precizní obrana celého týmu. Efektivita v proměňování šancí v góly. To je to, co nás dostane k postupu na mistrovství světa, po němž všichni toužíme a pro který si půjdeme,“ prohlásil kouč národního áčka Miroslav Koubek (74). Jsou to sice kolovrátkové průpovídky, jež by němý neřekl, ani kdyby mu hubu rozbili, nicméně snad před dnem D Koubek tuší, jak na to…