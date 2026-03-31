Překvapení ve VIP lóži na Letné: Světoznámý kouč a další slavní!
Tady přestává legrace! Češi v úterý večer přivítali na Letné Dány, se kterými se rvou o účast na MS ve fotbale. Pikantní bitvu si nenechaly ujít ani slavné osobnosti. V lóžích se objevil prezident Petr Pavel (64) nebo legendární fotbalový stratég Arsène Wenger (76).
Prezident Petr Pavel povzbuzoval národní tým už při nedávném zápase proti Irsku a nechyběl ani u této klíčové bitvy. Dorazil stylově s fanouškovskou šálou kolem krku. Ještě větším překvapením však byla přítomnost Arsèna Wengera, který se v útrobách stadionu hned dal do řeči se svým bývalým svěřencem z Arsenalu Tomášem Rosickým.
Zápas byl mimořádně specifický pro Briana Priskeho, který jako Dán dlouhodobě žijící v Česku nemohl u takové události chybět. Do sparťanské bašty zavítal také šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. V hledišti pak fotografové Blesku zachytili i modelku Janu Doleželovou nebo tenisovou legendu Radka Štěpánka.
Na špičkový fotbal se ale přišli podívat i zástupci vlády. V hledišti usedl ministr školství Robert Plaga a také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.