Zápasník Boráros vystrojil dceři oslavu a ukázal: První narozeniny bez maminky
Před čtyřmi lety dostal Gábor Boráros (34) ten nejkrásnější dárek. Přímo na jeho narozeniny přišla na svět dcerka Zora (4), kterou mu porodila tehdejší partnerka Monika Jákliová (†31). Slovenská influencerka letos v lednu přišla za tragických okolností o život při autonehodě a Zorinka tak o víkendu slavila první narozeniny bez své mámy...
Ještě před pár dny bylo ve hvězdách, jestli malá Zorinka na své narozeniny nakonec nebude bez obou rodičů. Po smrti mámy jí totiž zbyl jen táta Gábor, kterého nedávno zadržela policie poté, co ho čapla za volantem navzdory zákazu řízení. Všechno ale pro malou holčičku dobře dopadlo a Gábor už před půlnocí na neděli hlásil, že na Zoru čeká pohádková oslava.
„Jsme připraveni na to, abychom to mohli pořádně oslavit! Začínáme v deset, kdy jedeme do Madagascar kids parku, kde bude všechno zařízené. Budou tam velké dorty, hudba, děti... Všichni tam přijdou a budeme spolu slavit,“ těšil se Gábor, pro kterého bylo prvořadé, že narozeniny má jeho dcera. Sám je ale slaví ve stejný den a tak barevně odlišil číslice 3 a 4, což dohromady tvoří jeho věk.
„Zora se určitě bude těšit,“ tušil Boráros. „Udělám vše pro to, aby byla šťastná,“ dušoval se hrdý táta, kterému se tento úkol podařil na výbornou. Dort, který na oslavenkyni v herničce čekal, byl vyladěn do posledního detailu a nechyběly na něm například ani disco koule. Později se Gábor pochlubil fotkou, kde se Zora nadšeně směje. Celá oslava byla laděná do barev a motivů pohádky Ledové království. Nemohly samozřejmě chybět ani dárky, kterých dostala požehnaně nejen ona, ale také Boráros. Ten po oslavě ukázal, že dárkové tašky pro holčičku zaplnily v jejich domě téměř celou chodbu.