Manželka zesnulého fyzioterapeuta nároďáku Mikuláše: Odkryla detaily jeho odchodu
Na Velikonoční pondělí zasáhla český fotbal zpráva o úmrtí fyzioterapeuta české reprezentace Vladimíra Mikuláše (†49), který dlouhá léta statečně bojoval s těžkou nemocí. Jeho manželka Denisa po několika hodinách zveřejnila vzkaz, ze kterého se člověku svírá srdce...
Vladimír Mikuláš působil řadu let po boku kouče Tomáše Neumanna jako fyzioterapeut české futsalové reprezentace a také jeho zásluhou dovezl tým bronzové medaile z ME 2010 v Maďarsku. Předtím, než oznámil, že onemocněl zákeřnou chorobou ALS, působil také v roli maséra fotbalového národního týmu.
O svém onemocnění promluvil v roce 2017, a i když v průběhu let bylo zřejmé, že svůj boj nemá šanci vyhrát, nikdy se nevzdával. V pondělí ale bohužel navždy odešel...
„Dnes ve 2:50 se mi změnil svět. Velikonoční pondělí, vybral sis ctnostné datum,“ napsala ke společné fotce Vladimírova manželka Denisa, která svému muži byla velkou oporou. „Vzpomínky jsou teď hezčí než přítomnost. Chvilku potrvá, než budu schopná nechat minulost odpočívat,“ dodala statečná žena, která se v posledních letech snažila šířit osvětu o této zákeřné, ale stále málo probádané nemoci.
CO JE TO ALS?
ALS (amyotrofická laterální skleróza) je vážné a zatím nevyléčitelné neurologické onemocnění, které postupně ničí nervové buňky zodpovědné za ovládání svalů. Člověk kvůli tomu pomalu ztrácí schopnost hýbat se, mluvit, polykat a nakonec i dýchat, přičemž jeho mysl a intelekt zůstávají zpravidla naprosto nedotčené. Pacient tak v podstatě zůstává plně při vědomí uvězněn ve vlastním slábnoucím těle.