Letná, stadion potupy i triumfu hrdiny fotbalového lidu Miroslava Koubka: To měl ještě vlasy...
Lze mít na jednom a tom samém místě pocit absolutní potupy, a pak gigantické euforie? Lze! Pro hrdinu nejen fotbalového lidu Miroslava Koubka (74), který dostal nároďák na MS, je to pražská Letná.
Laiky to možná udiví, ale byl po čtyři sezony gólmanem Sparty. A jsme u té jeho největší hráčské katastrofy. Byla neděle 26. srpna 1979. Letenští vedli nad Bohemians 2:1, jenže brankář Stárek se nechal vyloučit a mezi tyče šel na posledních pět minut dvojka Koubek.
»Klokan« Roubíček v samém závěru vypálil z dálky zoufalou ránu a jemu vypadl balon z náručí za lajnu. Skončilo to 2:2 a Miroslav si rval vlasy, které tehdy ještě měl. „Ale bylo to spíš takové chmýří. Přehazovačka. Žádné husté, dlouhé páčo, které tehdy letělo,“ vybavil si tehdejšího parťáka legendární zadák rudých Jozef Chovanec.
Před Ivanem a po Ivanovi
Když Koubek v roce 1981 ve Spartě končil, nastoupil do ní Ivan Hašek. Hříčkou osudu se to v lednu 2026 obrátilo. Kouč Koubek převzal po Haškovi reprezentaci, čímž se dostáváme k jeho grandióznímu triumfu. V úterý 31. března přechytračil Dány a po dvaceti letech přivedl výběr republiky na světový šampionát.
„Je to můj největší životní sportovní úspěch,“ hlaholil Miroslav s lesklou lebkou, když tančil oslavný taneček. Kde? No přece na Letné! „Trenéři se ve skutečnosti dělí na úspěšné a neúspěšné. A Míra Koubek patří rozhodně k těm úspěšným,“ pravil trefně Chovanec, jenž v roli kouče postoupil s nároďákem na Euro 2000.
Gólman Koubek ve Spartě
|Sezony
|1977/78 – 1980/81
|Zápasy
|35
|Vychytané nuly
|12