Kvitová si odvezla své dva poklady z porodnice a... Poslala vzkaz
Už jsou zase všichni spolu a ve svém! Koncem března přivedla tenistka Petra Kvitová (36) na svět dvojčátka Emmu a Ellu. Teď už byl čas vyrazit domů, kde na holčičky čeká i jejich starší bratr Péťa (1). Při odchodu se bývalá reprezentantka podělila o vzkaz personálu.
Holčičky Emma a Ella přišly na svět v porodnici v Motole. A zdá se, že Petra si tuhle volbu nemůže vynachválit. „Velké díky porodnici Motol,“ napsala s emotikonem srdíčka k fotce, na které si spolu s manželem a svým bývalým tenisovým trenérem Jiřím Vaňkem odnáší své milované holčičky domů.
„Za péči, klid a lidský přístup celého týmu,“ dodala rodačka z Fulneku, která poté, co oznámila narození svých dvojčátek, sklidila gratulace například od Barbory Krejčíkové (30), Jessicy Kordové (33) nebo Lucie Šafářové (39).
Tahle upřímná slova Kvitové jsou pro motolskou porodnici nejspíš ta nejlepší možná reklama.