Mrazivá předpověď fyzioterapeuta nároďáku Mikuláše (†49) se po letech naplnila: Brzy umřu...
V bytě švitořila jejich dvouletá dvojčata, do toho se Vladimír a Denisa v únoru 2017 dozvěděli tu nejhorší diagnózu: Vladimír Mikuláš (†49) má neléčitelnou chorobu ALS.
V červnu 2017 měli svatbu, ač věděli, že jim nemoc neodvratně bude brát čím dál víc. Vladimír, masér fotbalové i futsalové reprezentace, si zprvu nepřál, aby mu s udržováním při životě navzdory ALS, při které postupně zcela ochabuje svalstvo a mozek funguje normálně, pomáhaly přístroje.
V tom případě by tu nebyl už několik let. Nakonec si ale hlavně kvůli rodině, aby viděl syny růst, aby si ho pamatovali, svůj pobyt prodloužil. Zemřel na Velikonoční pondělí. „Ve 2:50 se mi změnil svět,“ napsala jeho žena Denisa (42).
Smrt jako realita
„Vládíku, když jsi mě potkal u zvonku do studia, řekl jsi mně, že brzy umřeš – já vůbec nechápal, co se to děje. A ty ses smál. Později jsem pochopil, ale přesto přijmout nechtěl,“ vzpomíná na kamaráda Václav Krejčík, propagátor jógy a dechové terapie. Slova Mikiho, jak Mikulášovi blízcí říkali, ho zaskočila.
„Dlouho jsem za tebou nepřišel, bál jsem se. Čeho? Nevím. Asi té skutečnosti »smrt«. Pak jsem to nějak zpracoval a přišel a spolu jsme si to užili. Když jsi očima psal zprávy a počítač mi je překládal, s tvou radostí, nezatížeností, říkal jsem jsi, ty jo, jak to ten kluk dělá? Vždy jsi mě inspiroval. A teď jsi odešel z fyzického světa… do jiné dimenze. Kam? Nevím. A je to jedno. Žasnu nad tvým – vždy úsměvem a humorem i ve chvíli, kdy by běžně člověk humor opravdu neměl.“