Manželka fyzioterapeuta nároďáku Mikuláše (†49): Odhalila »zázrak« těsně před smrtí!
Fyzicky obejmout nemohl, už šest let nemluvil a komunikoval jen očima, jejichž pohyby počítač překládal do řeči. Přesto někdejší fyzioterapeut fotbalového nároďáku Vladimír Mikuláš (†49) dokázal své blízké potěšit a dojmout. Naposledy zvládl objednat výrobu zakázkového náramku se třemi písmenky.
V jako Vladimír. G jako Gabriel. S jako Samuel. Jména manžela a společných jedenáctiletých dvojčat má čerstvá vdova na ruce. „Tento náramek jsem dostala od Vládi před týdnem. Dokázal zařídit výrobu i přes absolutní nepohyb. Původně chtěl, abych si vybrala chytré hodinky k narozeninám. Já nevěděla jaké, říkal, nevadí, máš čas… Aspoň ten náramek že stihl,“ popsala jeho žena Denisa. Mikimu bylo vyměřeno času nespravedlivě málo, ale využil ho do poslední minuty.
Své nejbližší opustil po dlouhém a statečném boji s nemocí ALS v pondělí brzy ráno. „Ve 2:50 se mi změnil svět. Velikonoční pondělí, vybral sis ctnostné datum,“ napsala ke společné fotce Vladimírova manželka Denisa, která svému muži byla velkou oporou. „Vzpomínky jsou teď hezčí než přítomnost. Chvilku potrvá, než budu schopná nechat minulost odpočívat,“ dodala.