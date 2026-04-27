Dokument o boji fyzioterapeuta Mikuláše (†49) s ALS: Odporné chování zdravotníků i nádherné gesto týmu

Zákeřná amyotrofická laterální skleróza (ALS) si mezi svými obětmi nevybírá. Jedním z posledních padlých bojovníků byl fyzioterapeut futsalistů a později i reprezentačních fotbalistů a instruktor jógy Vladimír Mikuláš (†49). Česká televize zmapovala jeho boj se zákeřnou nemocí v dokumentu Naděje až do konce.
Úvod dokumentu
Býval to sportovec tělem i duší. Vladimír Mikuláš dříve zasvětil svůj život tomu, že pomáhal ostatním se správným pohybem. Pak ale udeřila zákeřná ALS a jeho svět se rázem obrátil naruby. Hned v úvodu dokumentu je krutá realita nemoci jasně patrná. Před posluchače usedá s obrovským vypětím a vrávoravé kroky zvládá jen díky pevné opoře své manželky Denisy. Ani v tak těžké chvíli ho ale neopouští smysl pro humor. Ztíženou chůzi s nadsázkou svádí na nervozitu a vtipkuje, že ještě na snídani přitom málem běžel.
„Tohlento, co tady vidíte, je jenom schránka. To uvnitř je nesmrtelný a to bude putovat dál. Takže o smrt vůbec nejde. Tady mám papír a řeknu: Podepište se, kdo jste přesvědčení, že neumřete dřív, než já. Ta smrt, to je něco, co nemůžeme určit, ale o to vlastně vůbec nejde. Smrt je znovunarození, to je součást výměny toho těla,“ filozofuje Vladimír smířeně hned na úvod.
Léto 2018
Děj dokumentu nás posouvá o kousek dál v čase. V tomto období Vladimír ještě zvládal chůzi, i když už mu dělala potíže a mnohem jistěji se cítil s oporou. „Přijedou, má modřinu, že upad někde. A tak to je vidět i na tom, že má ten monokl,“ lamentuje maminka nad pochroumanou vizáží svého syna. Vladimír však pohotově kontruje. Vzpomíná, že v dobách, kdy se aktivně věnoval karate, míval nanejvýš obyčejné modřiny. Skutečný monokl se mu celou dobu vyhýbal, ačkoliv po něm prý tak trochu toužil, protože to zkrátka k chlapům patří.
Všude kolem přitom bezstarostně pobíhají synové Samuel a Gabriel. Dvojčata, která se Vladimírovi a Denise narodila v roce 2016, jen těsně před vyřčením kruté diagnózy. Kamera následně zachycuje velmi silný moment. Jeden z chlapců si hraje na zahradě a svůj oběd má připravený na stole.
S druhým synkem sedí Vladimír u jídla a z legrace ho ponouká, ať bratrovi jeho porci sní, že mu pomůže. Malý chlapec se okamžitě chopí příboru a dojemně pomůže se soustem svému tátovi. „Hmm, děkuju, kamaráde,“ oceňuje synovu péči Vladimír. „To je něco, tak nádherného! Ty děti! To je ta motivace žít. Ale zároveň i závazek, který to ztěžuje,“ popisuje upřímně svou motivaci a smíšené pocity z nekonečného boje.
Reprezentanti mu pomohli s hypotékou
V dokumentu se objevují i emotivní záběry ze srazu české fotbalové reprezentace, kam už Vladimír dorazil na invalidním vozíku. „Než se uzdravím, tak holt musím kopat tady na tom vozejku,“ rozesměje všechny přítomné a symbolickým odkopem zahajuje hráčům trénink. V té době národní tým vedl trenér Jaroslav Šilhavý a celá kabina tehdy ukázala obrovské srdce. Vladimír s úsměvem na tváři přijímá vlnu podpory od fotbalových hvězd. S nesmírnou úctou ho po ramenou poplácají opory národního týmu jako Vladimír Coufal, Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida, Theodor Gebre Selassie nebo Tomáš Souček.
Není to ale zdaleka jediné gesto, kterým mu fotbalový svět vyjádřil naprostou solidaritu. Ta největší a nejdojemnější pomoc přišla zcela nečekaně přímo k němu do obýváku. „Pak jsem jeden den takhle přišel domů, najednou tam byl Drobas s Martinem Janouškem a že prej za mě kluci zaplatili zbytek hypotéky, což byla vlastně skoro celá hypotéka. To je úplně neuvěřitelný, nečekaný a krásný,“ rozplývá se dojatý Vladimír nad nezištným krokem svých dlouholetých sportovních přátel.
Podzim 2019
Když už byl Vladimír na vozíku, vydali se s manželkou Denisou na velkou cestu do španělské Barcelony. Jakožto celoživotní a vášnivý fotbalový fanoušek si totiž Vladimír rozhodl splnit sen a navštívit sváteční fotbalový šlágr El Clásico. Kamera manžele zblízka sleduje během náročných přesunů podzemní dráhou. V této fázi nemoci už je Vladimír plně odkázán na invalidní vozík a nepřetržitou podporu své obětavé ženy. Právě Denisa mu pomáhá překonávat nástrahy velkoměsta a opatrně s ním manévruje při složitém nastupování i výstupu ze soupravy metra.
„Pro mne nebo pro nás, je každý den důvod být naštvaný. Jakékoliv vystoupení ze své pohodlnosti je hodně únavné. A buďto se rozhodnu, že zůstanu zahořklý, anebo to je impuls k posunu být šťastný,“ zamýšlí se Vladimír nad každodenním bojem, který oba stojí obrovské množství fyzických i psychických sil.
Zima 2019
Nejtěžší zkoušky přicházejí, jakmile padne tma. Krutost nemoci se naplno ukazuje během nocí, které se pro manžele mění ve vyčerpávající boj o každý centimetr pohybu. „Když mám nějakou krizi, tak je to v noci. Většinou to začne tím, že se nemůžu otočit, že jsem zamotaný v peřině," vypráví Vladimír, zatímco ho obětavá manželka Denisa s vypětím sil tahá z postele a pomáhá mu do sedu. „A tou snahou se vyprostit se úplně propotím a nemůžu se pohnout. Tak se blbě dýchá," přibližuje drsnou realitu, kdy denní starosti plynule přecházejí v náročnou noční péči.
Zákeřná diagnóza si přirozeně vybírá obrovskou daň i na jeho ženě. „A ještě v noci se člověk nevyspí, protože vlastně musíme vstávat, viď? Někdy vstáváme třeba třikrát za noc, to je dobrý, a někdy třeba desetkrát, protože Vládík potřebuje změnit polohy. Takže to přetáhnout ho na té posteli, otočit, to dá docela zabrat. To jsem pak přes den unavená ještě," popisuje Denisa upřímně svůj vysilující kolotoč.
O to srdceryvnější je pak pohled na rodinné dění během dne. Kolem pobíhají malí synové, bezstarostně si hází s balónky a s bezelstnou dětskou radostí vybízí otce ke hře. „Tati, tati, chyť ho!" volají na něj. Vladimíra už ale v tu chvíli zrazuje vlastní tělo natolik, že mu obrovské potíže dělají i ty nejzákladnější lidské pohyby.
Léto 2020
Vladimírova nemoc neúprosně postupuje a vybírá si krutou daň. Záběry ho ukazují ve chvíli, kdy komunikuje už jen za pomoci počítače a speciální tabulky. Slova mu totiž vzala nedávná zdravotní krize. „Ten duben byl asi takový zlomový. Onemocněl asi zápalem plic. Nejeli jsme do nemocnice a čekali, zda zaberou antibiotika. Bylo pár krizových momentů, kdy se dusil, vlastně už nebyla síla na další nádech. Loučil se s rodinou, s kamarády," vypráví s těžkým srdcem Denisa. Vladimír sedí po jejím boku a jen stěží zadržuje slzy dojetí.
„Ale pak to rozdýchal, takže to jde. Bylo to náročný, měsíc v karanténě. Za to dobu ztratil hlas," doplňuje jeho obětavá žena mrazivou realitu toho, co všechno jim život v době kovidové vzal. Péče o bezvládného manžela se pro ni stala nepřetržitou službou. „Nemůžu ho nechat doma samotného, protože mu ještě odchází hleny a dusí se. Nemůžeme nikam jet na delší dobu, protože potřebuje často polohovat. I ty plíce potřebují odsávat. To že se rozhodl pro umělou plicní ventilaci je obrovský posun, který od začátku odmítal," popisuje Denisa pochmurné vyhlídky a složitá rozhodnutí, která rodinu v tomto nerovném boji s postupující chorobou čekají.
Podzim 2020
Denisa klečí u lůžka, na kterém leží Vladimír bezvládně schoulený v klubíčku. Manželé se spolu dorozumívají už jen pomocí speciální komunikační tabulky. Právě v tomto zlomovém a dojemném okamžiku padá ono těžké rozhodnutí – Vladimír nakonec přistupuje na umělou plicní ventilaci.
Následující záběry ale přinášejí nečekanou úlevu a obrovskou naději. Kamera ukazuje Vladimíra napojeného na dýchací přístroj, tvář mu však zdobí široký úsměv. Do svého nejtěžšího životního zápasu tak získal zcela nový náboj.
Jaro 2021
Vladimír je konečně zpátky doma. S náročnou péčí nyní rodině pomáhá sestřička Markéta z neurologie. Návrat z nemocničního lůžka byl pro všechny obrovskou úlevou, protože za zdmi špitálu si Vladimír prošel naprostým peklem a chování některých tamních pracovníků mělo k lidskosti hodně daleko.
„Markétka mě zachránila," tvrdí s vděčností Vladimír pomocí svého počítače. Skromná sestřička se jen usmívá a namítá, že to přehání. Vzápětí ale poodhaluje mrazivé pozadí jeho hospitalizace.
„Ne všichni kolegové jsou dobří lidé," začíná zklamaně vyprávět Markéta. „Když jsem přišla na směnu, tak jsem na něm viděla, jak je vyšťavenej, všechno ho bolelo a mně to bylo strašně líto. Kolikrát jsem se tam rozbrečela. Je hrozný, jak tam jsem se svými kolegy a myslím si, že jsou v pohodě a pak vidím, jak se chovají k někomu jako je Vládík," popisuje drsnou realitu.
„Tohle by neměli zachraňovat," skočí jí náhle Vladimír do řeči a odcituje krutá slova jednoho ze zdravotníků. „Ty jsi to slyšel?" ptá se šokovaně přítomný štáb. „Ano, mluvili nahlas," odpovídá Vladimír suše. Nyní už naštěstí leží v bezpečí vlastní postele. Markéta mu citlivě pomáhá s pohybem a pečlivě ošetřuje rány po zavedených přístrojích. Vladimír je plně odkázán na umělou plicní ventilaci a výživu přijímá hadičkou přímo do břicha. Okolí těchto citlivých míst vyžaduje neustálou dezinfekci, jelikož jakákoliv infekce by mohla mít fatální následky.
Do této napjaté rutiny se najednou zvenku vrací Denisa se syny. Ti okamžitě naplní dům dětskou energií a poletují kolem jako neřízené střely. A Vladimír se i v této neuvěřitelně těžké situaci snaží brát věci s nadhledem. „Jsem pokročilý jogín. Dýchám krkem a jím břichem," vtipkuje svým typickým černým humorem na účet vlastního těla.
Závěr dokumentu
Zatímco Denisa podává manželovi přes stříkačku rovnou do břicha další dávku výživy a láskyplně u toho podotýká, že jde o domácí polévku od maminky, smutně přiznává, jak moc je celá situace postupem času náročnější. „Co je na tom nejtěžší, i pro Mikyho je to, že nemůže dělat některý aktivity s klukama..." svěřuje se do kamery.
Vtom ji ale manžel prostřednictvím svého počítače přeruší. „A ten dotek bolí," kostrbatě připomene. „Bolí tě to, že se nemůžeš dotýkat nikoho?" ptá se ho Denisa. Vladimír, jehož tvář v tu chvíli křiví obrovský žal a nezadržitelný pláč, jen usilovně a souhlasně kýve hlavou. Jsou to momenty, které zkrátka trhají srdce na kusy.
Celý dojemný dokument se uzavírá létem roku 2022. Vladimír s rodinou v té době tráví každou možnou chvíli na milované chalupě a společně se snaží naplno užívat úplně každého dne, který jim osud ještě dopřeje.
Vladimír Mikuláš zemřel 6. dubna 2026. Dokument Naděje až do konce si můžete pustit na iVysílání České televize ZDE>>