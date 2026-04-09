Manželka zesnulého fyzioterapeuta Mikuláše (†49): Plány s posledním rozloučením
Jeho jméno bylo v prostředí českého sportu pojmem. Fyzioterapeut Vladimír Mikuláš byl synonymem statečného bojovníka, přesto nad krutou nemocí ALS bohužel nemohl zvítězit. Jeho odchod zarmoutil řadu lidí, kteří by se s bývalým masérem reprezentace chtěli osobně naposledy rozloučit. Právě pro ně nyní zveřejnila jeho manželka Denisa vzkaz.
Srdce Vladimíra Mikuláše dotlouklo v pondělí nad ránem po mnoha letech boje se zákeřnou a stále ještě nepříliš probádanou nemocí ALS. V poslední době byl již bohužel odkázán na komunikaci výhradně pomocí očí a technických pomůcek.
Jeho žena Denisa ujistila všechny, kteří by Vladimírovi chtěli dát poslední sbohem, že rozloučení bude těmto lidem přístupné. „Veřejné rozloučení bude,“ oznámila Mikulášova manželka, která po Vladimírově boku stála do posledních chvil. „Plánujeme to na konec příštího týdne. Dáme vám vědět,“ dodala Denisa, se kterou měl zesnulý fyzioterapeut dvě děti.
Vzhledem k tomu, jak silně Vladimírův příběh veřejnost zasáhl a kolik přátel ve světě sportu měl, lze na posledním rozloučení očekávat velký počet smutečních hostů.