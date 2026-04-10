Zlatý kapitán hokejistů Rusnák (66) bojuje v nemocnici: Amputace nohy!
Kapitán hokejových mistrů světa 1985 Dárius Rusnák (66) leží v bratislavském špitále na Kramárech, který proslavil hit kapely Elán. Na krásné sestřičky však legendární »Daro« nemá pomyšlení – kvůli těžké infekci přišel o nohu pod kolenem!
Slavný centr, který v Praze v pětaosmdesátém vstřelil čtvrtý gól (5:3) v klíčovém mači Kanadě, spěchal do nemocnice se zánětem v pravačce. Po zranění mu ji zpevňovala titanová destička.
„Jedna noc byla velmi kritická, naštěstí už ale není na JIP a je stabilizovaný,“ řekl webu čas.sk jeden z jeho bývalých spoluhráčů, který nechtěl být jmenován.
Operace srdce
Aby se zákeřná infekce nedostala do celého těla, museli lékaři hokejistovi nohu pod kolenem uříznout. „Jsem z toho v šoku. Daro, prosím tě, bojuj, ať se brzy vidíme. Zažili jsme toho spolu hodně,“ vzkázal mu Vincent Lukáč (72), parťák z elitního útoku, v němž váleli ještě s Igorem Libou (65). Věrný slovanista Rusnák, poděkoval fanouškům a přátelům za zájem. Lékařskému personálu za profesionální pomoc. Bude ji ještě potřebovat. Jakmile se uzdraví, čeká jej operace poškozené srdeční chlopně.