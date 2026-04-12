Šéf štábu nároďáku Pavel Nedvěd se tentokrát nezakecal: Hráči berou moc! Sám ovšem taky vydělával ranec

Autor: nem
Pavel Nedvěd si v Itálii nevydělával zle.

Manažer nároďáku Pavel Nedvěd (53) není žádný Cicero. Občas přemílá fráze, leč tentokrát byl stručný a výstižný. Sepsul obří gáže čutálistů. Ač sám taky nekopal do meruny za hubičku...

V podcastu lp-life dostal nejlepší český plejer všech dob otázku: „Jsou fotbalisté přepláceni? Ano, nebo ne?“ Nedvěd upřímně a s bezelstným úsměvem odvětil: „Ano!“ Nasbíral tak kladné body u té části veřejnosti, která razí teorii, že lékaři, kteří zachraňují životy, nebo vynálezci medicín proti zákeřným chorobám by měli být honorováni lépe než frajeři v kopačkách. A přitom…

Vlastně chuďas

Poslední smlouva v Laziu Řím vynesla »Grande Paolovi« v roce 2001 sezonní balík 126 milionů korun. V Juventusu, kde se stal ikonou, bral podle italských médií až 258 »míčů« v přepočtu na českou měnu ročně. A to za turínskou »Starou dámu« válel tuze fortelně osm sezon. Proti současnému rýžování Cristiana Ronalda u šejků v an-Nasru, 10 miliard korun za sezonu, byl vlastně chuďas.

HRÁČKLUBROČNÍ PLAT
Patrik SchickLeverkusen218 mil. Kč
Tomáš SoučekWest Ham152 mil. Kč
Vladimír CoufalHoffenheim95 mil. Kč
Adam HložekHoffenheim72 mil. Kč
Ladislav KrejčíWolverhampton67 mil. Kč

(Zdroj forbes.cz, capology.com)

