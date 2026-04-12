Šéf štábu nároďáku Pavel Nedvěd se tentokrát nezakecal: Hráči berou moc! Sám ovšem taky vydělával ranec
Manažer nároďáku Pavel Nedvěd (53) není žádný Cicero. Občas přemílá fráze, leč tentokrát byl stručný a výstižný. Sepsul obří gáže čutálistů. Ač sám taky nekopal do meruny za hubičku...
V podcastu lp-life dostal nejlepší český plejer všech dob otázku: „Jsou fotbalisté přepláceni? Ano, nebo ne?“ Nedvěd upřímně a s bezelstným úsměvem odvětil: „Ano!“ Nasbíral tak kladné body u té části veřejnosti, která razí teorii, že lékaři, kteří zachraňují životy, nebo vynálezci medicín proti zákeřným chorobám by měli být honorováni lépe než frajeři v kopačkách. A přitom…
Vlastně chuďas
Poslední smlouva v Laziu Řím vynesla »Grande Paolovi« v roce 2001 sezonní balík 126 milionů korun. V Juventusu, kde se stal ikonou, bral podle italských médií až 258 »míčů« v přepočtu na českou měnu ročně. A to za turínskou »Starou dámu« válel tuze fortelně osm sezon. Proti současnému rýžování Cristiana Ronalda u šejků v an-Nasru, 10 miliard korun za sezonu, byl vlastně chuďas.
|HRÁČ
|KLUB
|ROČNÍ PLAT
|Patrik Schick
|Leverkusen
|218 mil. Kč
|Tomáš Souček
|West Ham
|152 mil. Kč
|Vladimír Coufal
|Hoffenheim
|95 mil. Kč
|Adam Hložek
|Hoffenheim
|72 mil. Kč
|Ladislav Krejčí
|Wolverhampton
|67 mil. Kč
(Zdroj forbes.cz, capology.com)