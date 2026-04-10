Kuriózní bouračka matky kanonýra Schicka: Nabořila čtyři auta! Z toho tři policejní…
„Pořád trénoval parádičky,“ řekla pyšná žena o slavném synovi. Jí samotné se ovšem žádná paráda nepovedla Naopak! Iveta Schicková měla nabořit čtyři auta.
Podle informací Aktu.cz mamka čarostřelce nároďáku a Leverkusenu Patrika Schicka (30) ve čtvrtek při bouračce svým BMW pobouchala zaparkovaná vozidla. Tak, jak Patrik trefuje bránu, trefila jedno, a to řetězovou reakcí načudilo další tři. Vypadá to tak na záběru kamery. Kuriózní nehodu, jež se naštěstí obešla bez zdravotní újmy, potvrdila webu super.cz policie. Měla v ní tři káry…
Bez alkoholu
„Dne 9. 4. 2026 kolem 15.15 v ulici ve Střešovičkách v Praze řidička, ročník 1968, z dosud nezjištěných příčin narazila do čtyř zaparkovaných vozidel, z toho se jednalo o dvě policejní vozidla s polepem, třetí bylo kolegy policisty, čtvrté bylo civilní. Dopravní nehoda se obešla bez zranění, bez alkoholu, škoda je několik set tisíc korun a dále budeme zjišťovat, jaké okolnosti za dopravní nehodou stojí,“ sdělil mluvčí Policie České republiky Jan Rybanský.
Patrikovi rodiče provozují dvě cukrárny s vlastní výrobou dobrot, jež při návštěvách Prahy ochutnali i japonský císař a anglický král Karel III. Dnes se o ně více stará táta, protože paní Iveta se dala na dráhu realitní makléřky.
Iveta Schicková pro Blesk: Stála jsem a cuklo mi to
Takový karambol se nepodaří snad ani hvězdám kulečníku. Iveta Schicková Blesku popsala, jak se jí přihodil.
Paní Schicková, jste v pořádku?
„Jistě, naprosto.“
Jak se vám povedlo nabourat čtyři vozy?
„Já jsem nejela. Stála jsem zaparkovaná, auto mi cuklo, narazilo do toho přede mnou, a pak to odnesla další. Prostě se to stalo. Nechci se v tom víc pitvat, jen vám řeknu, že už se to nestane.“