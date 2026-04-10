Manželka fyzioterapeuta nároďáku Mikuláše (†49) odhalila detaily pohřbu: Zvláštní »znamení«!
Bude to bolestné loučení. Vždyť bývalý fyzioterapeut Vladimír Mikuláš (†49) spojoval lidi napříč celou společností. Oplakává ho nejen rodina, ale také sportovci, celebrity a fanoušci, které svým statečným bojem se zákeřnou nemocí ALS inspiroval. Jeho manželka Denisa v pátek večer zveřejnila detaily pohřbu.
„Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane," nechala Vláďovi jeho životní láska napsat na parte. V něm oznámila, že poslední rozloučení se odehraje v krásných prostorách Strahovského kláštera v pátek 17. dubna od 14 hodin.
„Vždy jsi byl plný života a miloval jsi spojovat lidi. To se ti i v nemoci povedlo. Navíc jsi hodně rozšířil povědomí o téhle nemoci. Měl jsi rád smích a vtípky. Chtěl jsi, aby rozloučení nebylo smutné a černé. To druhé se pokusíme zajistit," napsala statečná Denisa na instagram.
Odhalila také zvláštní shodu náhod, v kterou organizace pohřbu vyústila. Dva klíčoví muži totiž nesou jméno a příjmení zesnulého. „Příhodně nám s tím pomůžou farář Mikuláš a varhaník Vladimír," vysvětlila vdova.
Mikuláš se devět let statečně pral s postupným ochrnutím těla, nemožností mluvit ani pořádně polykat. Mysl mu ale fungovala a s okolím dál komunikoval přes zařízení, které snímalo pohyb jeho očí a převádělo ho do textu i řeči.
Zároveň pomáhal i ostatním lidem bojujícím s ALS, za což dostal roku 2020 Cenu Olgy Havlové za pomoc veřejnosti. „Je to nejvzácnější ocenění, které jsem dostal,“ těšilo ho.