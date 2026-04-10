Manželka fyzioterapeuta nároďáku Mikuláše (†49) odhalila detaily pohřbu: Zvláštní »znamení«!

Autor: lup
Manželka Vladimíra Mikuláše zveřejnila detaily posledního rozloučení.

Bude to bolestné loučení. Vždyť bývalý fyzioterapeut Vladimír Mikuláš (†49) spojoval lidi napříč celou společností. Oplakává ho nejen rodina, ale také sportovci, celebrity a fanoušci, které svým statečným bojem se zákeřnou nemocí ALS inspiroval. Jeho manželka Denisa v pátek večer zveřejnila detaily pohřbu.

„Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane," nechala Vláďovi jeho životní láska napsat na parte. V něm oznámila, že poslední rozloučení se odehraje v krásných prostorách Strahovského kláštera v pátek 17. dubna od 14 hodin.

„Vždy jsi byl plný života a miloval jsi spojovat lidi. To se ti i v nemoci povedlo. Navíc jsi hodně rozšířil povědomí o téhle nemoci. Měl jsi rád smích a vtípky. Chtěl jsi, aby rozloučení nebylo smutné a černé. To druhé se pokusíme zajistit," napsala statečná Denisa na instagram.

Odhalila také zvláštní shodu náhod, v kterou organizace pohřbu vyústila. Dva klíčoví muži totiž nesou jméno a příjmení zesnulého. „Příhodně nám s tím pomůžou farář Mikuláš a varhaník Vladimír," vysvětlila vdova.

Mikuláš se devět let statečně pral s postupným ochrnutím těla, nemožností mluvit ani pořádně polykat. Mysl mu ale fungovala a s okolím dál komunikoval přes zařízení, které snímalo pohyb jeho očí a převádělo ho do textu i řeči.

Zároveň pomáhal i ostatním lidem bojujícím s ALS, za což dostal roku 2020 Cenu Olgy Havlové za pomoc veřejnosti. „Je to nejvzácnější ocenění, které jsem dostal,“ těšilo ho.

Témata:  smrtblesksportALSpartevladimír mikulášposlední rozloučeníInstagramnemocpohřebStrahovský klášter

