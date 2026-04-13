Vdova po zesnulém masérovi reprezentace Mikulášovi (†49): ALS přemohlo i kamaráda
K nebeské bráně dorazil s kamarádem. Pár dní po smrti bývalého fyzioterapeuta fotbalové či futsalové reprezentace Vladimíra Mikuláše (†49) odešel i jeho dobrý přítel Martin Ovsenák, který bojoval též s nevyléčitelnou nemocí ALS.
„Odešli spolu v jednom týdnu. (...) Šest let spolu hráli šachové partie pouze očima. Oba nehybní s ALS. Asi se domluvili a teď už spolu hrají tam nahoře,“ prozradila na Instagramu smutnou novinku vdova po Mikulášovi Denisa.
Rodina Martina, vášnivého sportovce, cestovatele, muzikanta a včelaře z Mělníka, po jeho ochrnutí založila sbírku na 200 tisíc korun. Ta se za 60 dní vybrala do výše třínásobku a manželka Lucie (starající se o tři děti) díky tomu měla finance na ošetřovatelku, kterou pacienti s ALS potřebují doslova 24 hodin denně.
„Odešel nejlepší muž mého života. Skvělý člověk, moje inspirace, kotva a síla. Člověk, který vždy uměl dodat naději a optimismus,“ smutnila choť. Tak snad Martin tam nahoře už s kamarádem Vláďou spokojeně mastí šachy a rozebírají fotbal…
Detaily rozloučení
Vdova Denisa v pátek zveřejnila parte a detaily posledního rozloučení s manželem, po němž zůstali v zármutku dva synové, rodiče i sestra. Proběhne příští týden v pátek od 14:00 hodin ve Strahovském klášteře a bude mít velkou symboliku. „Příhodně nám s tím pomůžou farář Mikuláš a varhaník Vladimír,“ uvedla Denisa.