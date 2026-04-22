Expřítel lyžařky Vlhové: Ukázal bolestivou proměnu
Tetování majestátních hor zdobilo jeho hruď řadu let. Jenže co se Michalu Kyselicovi líbilo kdysi, to dnes už neplatí. A bývalý partner elitní lyžařky Petry Vlhové se rozhodl pro velkou změnu.
Při pohledu na Kyselicovu hruď se zdálo, že je z něj skutečně hrdý Slovák. Tetování s letadlem a dvěma znaky vévodila obrovská silueta hor, které připomínaly Tatry. Ostatně, právě hory jej pojily s bývalou partnerkou Petrou Vlhovou, která se věnuje alpskému lyžování, z nějž má i zlatou olympijskou medaili. Jenže teď přišel expřítel reprezentantky s velkou změnou. Tetování šlo pryč!
Taková rozhodnutí přitom nebývají moc snadná. Obvykle jde totiž o bolestivý proces, při kterém se laserovým paprskem rozbíjí pigment v kůži na mikročástice, které následně imunitní systém těla postupně odplaví. Zpravidla se navíc celá záležitost musí absolvovat několikrát.
Kyselica je ale evidentně velmi spokojen. Na sociálních sítích zveřejnil srovnání, jak vypadalo jeho tělo loni a jak vypadá letos. Později také prozradil, proč se k tomuto bolestivému zásahu odhodlal.
„Nedávno jsem četl myšlenku, že tetování si dávají lidé kvůli traumatům. Pro mě osobně to byly spíše momenty, vzpomínky a období, které jsem si chtěl uchovat,“ nastínil Kyselica, který naznačil, že celá věc se Vlhové skutečně může týkat. „A přesně tak jsem to i vnímal. Dnes je to pro mě uzavřená kapitola. Bez lítosti, ale s respektem, co to kdysi znamenalo.“