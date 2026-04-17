Vdova po Paškovi přála synovi ke kulatinám: Neskutečná podoba s tátou (†37)
Jako by mu z oka vypadl! Starší syn slovenské modelky a herečky Ľubice Pašekové, Dominik, oslavil významné životní jubileum. Hrdá maminka se pochlubila dojemnými fotkami a potvrdila to, co při pohledu na něj vidí snad úplně každý: čím je Dominik starší, tím víc je neuvěřitelnou kopií svého zesnulého otce Dušana.
„Dnes má můj prvorozený syn Dominik 30 let,“ pochlubila se pyšná maminka. „Kde jinde než na místě činu,“ připsala ke společné fotce z Prahy, kterou doplnila snímkem z archívu. Na starším obrázku je se svým synem v dobách jeho dětství. „Všechno nejlepší, lásko naše. Milujeme tě vždy a navždy,“ dodala.
Ľubica v minulosti promluvila o tom, že čím je její syn starší, tím více jí připomíná jejího muže a bývalého hokejistu, který byl v roce 1998 nalezen se střelným zraněním mrtvý ve své kanceláři. Pravdou je, že aktuálním snímkem z Česka Pašková své tvrzení zřetelně doložila. Velké podoby Dominika s jeho tatínkem si totiž nelze nevšimnout.
Sám zná přitom tátu Dušana bohužel spíše z vyprávění a z fotek. V době tragédie, kterou policie vyšetřovala jako sebevraždu, ale Paškova žena je přesvědčená, že to tak rozhodně nebylo, mu byly pouhé dva roky. Navzdory smutným stínům minulosti je ale dnešek především dnem oslav a radosti. Z fotografií je zřejmé, že mají s maminkou krásný vztah a společné chvíle si umí užít.
|Dominik je mladším synem Dušana Paška staršího. Ten měl z prvního manželství ještě syna Dušana, kterého bohužel potkal stejně tragický osud. V roce 2021 si vzal život.