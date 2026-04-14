Zlatá snowboardistka Maděrová se dočkala překvapení: Utajená párty... s buchtičkami

Autor: rau
Zuzana Maděrová se od rodiny dočkala překvápka.

Kdo si počká, ten se dočká. Takovým heslem se řídila rodinka nové české snowboardové královny Zuzany Maděrové (22). Třiašedesát dnů po jejím zlatém olympijském triumfu v Itálii jí doma v Liberci uspořádala oslavu, o níž usměvavá reprezentantka neměla ani páru.

Udržet tajemství před rozlétanou hvězdou byl prý pěkný oříšek. „Vybookovat Zuzce volný den v kalendáři a udržet před ní v tajemství všechny plány jsou dva (skoro) nadlidské úkoly,“ popisovala přípravy sestra Maděrové Anička. Právě ona byla hlavní organizátorkou úspěšné akce, na níž se klábosilo, vzpomínalo a stůl se prohýbal pochutinami. Fotečka z oslavy do rodinného alba.Fotečka z oslavy do rodinného alba. • Instagram/Koláž BleskSport

Zdravými i méně zdravými. „Jídla byla spousta,“ pochlubila se Anička. Však se také olympijský triumf neslaví každý den. Co se podávalo? „Zuzky oblíbené buchtičky se šodó, olympijský dortík,“ prozradila starší se sourozeneckého dua. Na nafukovacích baloncích se pohupovaly památeční fotografie. „Dvě vypotřebovaná hélia a po náročných týdnech konečně čas strávený spolu,“ je vděčná spokojená rodinka vycházející hvězdy.

Zuzka s olympijským dortíkem od nejbližších.
