Chorého zve disciplinárka! Čeká se trest na dva až čtyři zápasy: Zase jde o derby!
Větší než malé množství slin z úst Tomáše Chorého (31) působí fotbalové Slavii větší než malé množství trablů. Fotbalový útočník se vydá hájit své jednání do míst, kde to až moc dobře zná.
Pouť pohárovou Evropou skončila, řeklo by se, že díky tomu nejsou slávisté v boji o titul už tolik »vyflusaní«. Místo toho se červenobílá ekipa zítra vydá bojovat do libeňského sídla LFA za svého elitního šutéra, jemuž to střílí nohama, hlavou i z pusy. Chorý je před disciplinárku pozvaný. Cestu zná, což je jeho zásadní minus.
„Nepřijatelný a zavrženíhodný čin,“ okomentoval Jiří Matzner, šéf disciplinární komise, letní Chorého zkrat. Za ránu pěstí do slabin brankáře Heči ze Slovácka mu hrozil až půroční trest, spadalo to do kategorie tělesné napadení. I přišel o půltucet duelů, vrátil se v 10. kole proti Dukle, té dal dva góly, pak odehrál celé derby na Spartě (1:1). Stihne ho i nyní?
Maximum ne
Aktuálně je ve hře šest týdnů, teoreticky tedy všech sedm zbývajících zápasů. Komise ale s týdny, o nichž hovoří disciplinární řád, zachází tak, že týden = zápas. Navíc se nečeká maximální možný trest, přece jen to nebyl žádný razantně metnutý »flusanec« – zákulisím letí prognózy o stopce na dva až čtyři zápasy. Ovšem právě ty čtyři by ho připravily o derby! A v něm vzhledem k problémům Slavie, která postrádá borce do ofenzívy (Chytil lehce zraněný, Prekop se teprve uzdravuje, Schranz zraněný, Kušej z formy), nakonec ještě může jít o titul…
Co říká paragraf § 44
Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování: „Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých… posunků, gest či výroků…, nebo plivne na soupeře…, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen…, bude potrestán zákazem činnosti na až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.“
To mu pomůže…
- nelze prokázat úmyslné plivnutí
- nešlo o rozsáhlejší incident s nějakou eskalací
- nedošlo k žádné újmě na zdraví + zpochybnil akt plivnutí a projevil lítost
…a to přitíží
- jde o recidivu, v tomto ročníku už byl trestán
- verdikt komise rozhodčích o správnosti vyloučení
- prohřešek je to skutečně velmi nechutný
Program do konce ligy
19. dubna (30. kolo)
Hradec Kr. – Slavia
25. dubna (27. kolo)
Slavia – Olomouc
Nadstavba o titul
2./3. května
6. tým (Liberec) – Slavia
9./10. května
Slavia – Sparta
13. května
Slavia – 4. tým (Plzeň)
16./17. května
5. tým (Hradec) – Slavia
23./24. května
Slavia – 3. tým (Jablonec)
Pozn.: V závorce jsou týmy podle nynějšího pořadí, do konce základní části zbývají ještě dvě kola. První místo Slavie a druhé Sparty jsou už jistá.