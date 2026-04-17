Barevný pohřeb fyzioterapeuta nároďáku Vladimíra Mikuláše (†49): Manželka se syny a fotbalové ikony
V pražské bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově proběhlo dojemné loučení s Vladimírem Mikulášem (†49). Špičkovému fyzioterapeutovi, který roky pomáhal držet na nohou českou futsalovou i fotbalovou reprezentaci, přišli dát sbohem rodina a přátelé. Vdova po zesnulém ale před obřadem vyslovila silné přání. Slzy a smutek podle ní neměly hrát hlavní roli.
Atmosféra byla prosycená smutkem, přesto se přítomní snažili držet hesla, kterým se Vladimír Mikuláš řídil celý život. Legendární fyzioterapeut, který dlouhé roky vzdoroval zákeřné amyotrofické laterální skleróze (ALS), odešel obklopen úctou svých nejbližších i ikon českého fotbalu.
„Dnes naše srdce ožijí a ty je uslyšíš. Zapomeneme na vztek, naštvanost a nelásku. Nasadíme si růžové brýle, které jsi ty nosil celý život a projasníme si zrak. Úsměv jsi nikdy neměl zamčený v trezoru. Vždy tu byl pro nás a druhé a pomáhal nám všem. A tak se s tebou dnes rozloučíme. Myslí na tebe hodně lidí. Máme tě rádi,“ vyzvala manželka Denisa před obřadem a zaslala dojemný vzkaz do nebe.
I když Vladimír bojoval s nemocí, na kterou současná medicína nezná lék, až do poslední chvíle odmítal propadat skepsi. Tuto energii mu přišly oplatit desítky osobností, se kterými ho spojila práce i život.
Hlavní stratég Slavie Jindřich Trpišovský dorazil s masivní kyticí zastupující celý realizační tým sešívaných. Piety se účastnil bývalý šéf FAČR Petr Fousek. Poslední hold přišli vzdát David Pavelka, Bořek Dočkal, David Hovorka nebo Theodor Gebre Selassie. V davu smutečních hostů nechyběli ani Vítězslav Lavička či zkušený funkcionář Jaromír Šeterle.
Rozloučení s mužem, který i přes krutou diagnózu nikdy neztratil schopnost rozdávat radost, ukázalo, jak hlubokou stopu Vladimír Mikuláš v českém sportu zanechal.