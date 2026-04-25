Rozvádějící se Cibulková: Útěk do ráje! Fotka z jachty vyvolává otázky
Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková se rozhodla hodit veškeré starosti za hlavu. Sbalila kufry a společně s dětmi vyrazila do exotické Malajsie.
Nekonečné hodiny strávené na cestě se vyplatily, protože úprk před domácím dusnem přišel v pravou chvíli. Během posledních dní totiž plnil přední stránky novin její bývalý manžel Michal Navara, který po fyzickém napadení skončil na invalidním vozíku. Podle jeho vlastních slov navíc stál za útokem někdo z rodiny. Odlet na ostrov Langkawi, který vypadá jako ráj na zemi, se tak nejspíš šikl.
Zveřejněné fotografie dokazují, že si ratolesti blízkost divoké přírody náramně užívají. Uklidňující šumění oceánu všem prokazatelně zlepšuje spánek, a tak nikoho nepřekvapí, že se rodina ráda oddává příjemnému podřimování přímo na bělostné pláži.
Pobyt v luxusním resortu na ostrově Langkawi přitom vychází na astronomickou částku. Dva dospělí se dvěma dětmi tu za jedinou noc zaplatí v přepočtu bezmála 19 tisíc korun. Dominika ale moc dobře ví, jak své letité tenisové zkušenosti přetavit v lukrativní spolupráci. Za pohádkovou dovolenou tak s největší pravděpodobností nedá ani korunu. Na oplátku má totiž na starosti místní hotelové hosty, kteří si chtějí pod jejím vedením vylepšit podání. Celý koncept zjevně funguje, protože bývalá tenistka už nyní prozradila, že se do tropického ráje vrátí hned v červnu.
Záhadný záběr
Nejvíce otazníků se ale vznáší nad tím, kdo bývalou tenistku na tak daleké cestě vlastně doprovází. Pozornosti fanoušků totiž neunikl její romantický výlet na lodi. Zatímco si děti zjevně užívaly šnorchlování a plavání v azurové vodě, spokojená maminka odpočívala na palubě hned se dvěma sklenkami šampaňského. Komu patří ta druhá? Zda Dominika vzala na dovolenou svého milence Tibora Vinczeho, nebo jí dělá společnost chůva či maminka, není z fotek jasné.