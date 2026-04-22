Sexy kočky kluků z nároďáku dovádějí za velkou louží: Průzkumnice v Americe
Rozpustilé ohozy, vlnění božských těl při populární muzice, jízdy v nadupané káře i s kalíšky tekutých dobrot. Sexy krásky fotbalových reprezentantů dovádějí za velkou louží.
Manželka Patrika Schicka (30) Hana, choť Alexe Krále (27) Markéta a snoubenka Adama Hložka (23) Veronika vyrazily do Ameriky, kde jejich hoši budou už za necelé dva měsíce kopat na mistrovství světa.
Jako průzkumnice rekognoskují terén, ale hlavně se v Kalifornii náramně baví na obřím hudebním festivalu Coachella s hity Justina Biebera či rappera Snoop Dogga! A návštěvníci na nich můžou oči nechat. Třeba napěchovaný dekolt Hany Schickové je v Sonorské poušti fakt osvěžující oáza…