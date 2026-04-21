Tragédie fotbalisty Mendlera: Smrt manželky krátce po porodu
Mělo to být jedno z nejkrásnějších období v jejich životě. Namísto toho se bývalý německý reprezentant Markus Mendler (33) vzpamatovává z velkého neštěstí. Jen pár dní po porodu zemřela jeho milovaná manželka Tamara (†32).
Mendler v minulosti oblékal dres německé reprezentace a nastupoval v tamní Bundeslize. Aktuálně se fotbalem už jen v regionální lize za FC Homburg. O víkendu ale do zápasu svého klubu nezasáhl. A tým nyní prozradil, že za vším stojí osobní neštěstí.
„S velkým šokem a hlubokým zármutkem jsme se dozvěděli o úmrtí manželky našeho hráče Markuse Mendlera. Tamara Mendlerová zemřela v sobotu večer po krátké a těžké nemoci. Jen před několika dny porodila zdravé dítě. Tato zdrcující ztráta je o to nepochopitelnější a bolestnější,“ stojí v příspěvku Mendlerova klubu. Markusova manželka Tamara přitom sama fotbal milovala a hrávala ho za 1. FC Saarbrücken.
„V tomto temném a složitém období vyjadřujeme nejhlubší soustrast Markusovi, jeho dvěma dětem a všem jeho příbuzným. Slova jen stěží dokážou vyjádřit, co taková ztráta znamená. Myslíme na vás, truchlíme s vámi a přejeme vám v této těžké době všechnu sílu světa. Jako klub v těchto chvílích držíme pevně při sobě: Markus si může být jist naší neochvějnou podporou. Stojíme pevně za ním a budeme jemu i jeho rodině pomáhat ve všech možných ohledech,“ dodal Homburg.