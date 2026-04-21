Neurvalec ze Slavie Bořil vyhrožoval rozhodčímu a schytá... Flastr až do důchodu?!
Má to ten mocný muž se svojí nezvedenou cháskou svízel. Boss Slavie Jaroslav Tvrdík (57) aby šel zase orodovat na diciplinárku. Tentokrát za neurvalce Jana Bořila (35).
Minulý týden vymámil Tvrdík z komise za plivanec – neplivanec průšviháře Chorého distanc na pouhý jeden zápas. V případě Bořila, jenž se v neděli v Hradci Králové (Slavia tam padla 1:2) v amoku obořil na sudího Dalibora Černého (31), to bude asi těžší písemka.
Kapitán »Béřa« byl vždycky prudká nátura, nicméně tohle fakt přehnal. Sápal se na arbitra, a když ho parťák Prekop s nasazením všech sil zkrotil, tak mu aspoň nepříčetným řevem naháněl strach. „Po udělení ČK hráč č. 18 pokračoval v konfrontačním jednání, kdy směrem k R pronesl: Počkej uvnitř.“ Tohle šílené »bu, bu, bu« Černý zvěčnil v zápise o utkání a tribunál Ligové fotbalové asociace by měl ve čtvrtek vynést nad Bořilem ortel. Jaký?
Až 9 měsíců
Pravidlo č. 12 Pravidel fotbalu říká: „V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč.“ Takže. Pro Bořila může flastr znamenat konec sezony šest kol před uzávěrkou ligy. Má v Edenu kontrakt do 30. června, a když zrovna na někoho nehuláká, sám prý koketuje s myšlenkou, že po tomhle ročníku uzavře kariéru a půjde do důchodu..