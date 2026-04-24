Kapitán Slavie Jan Bořil vyfasoval za běsnění distanc na 7 zápasů: Odjezd do důchodu? V káře za 3 miliony!

Autor: nem
Přišel lehčí o 200 000 korun pokuty do klubové pokladny. Odešel těžší o distanc na sedm zápasů. Kapitán Slavie Jan Bořil (35) vyfasoval od disciplinárky dost možná osobně fatální flastr.

Trest přeshující závěr sezony dostal za nedělní běsnění v Hradci Králové, kde se pokusil za řevu, jenž se nedá zveřejnit ani po 22. hodině, inzultovat sudího Černého. Ten do zápisu o utkání vpravil klíčové: „Po udělení ČK hráč č. 18 pokračoval v konfrontačním jednání, kdy směrem k R pronesl: Počkej uvnitř.“

Takže vyhrožování! Podle paragrafu 45. řádů hrozil Bořilovi zákaz činnosti na čtyři týdny až devět měsíců. Maximum nepřišlo, leč i tak může tenhle ortel znamenat, že ho pošle do fotbalového důchodu s cejchem lotra. Kontrakt v Edenu mu totiž vyprší 30. června.

Šlo to hopem

Bořil se dostavil k verdiktu trestajícího orgánu Ligové fotbalové asociace s předstihem. Už ve 13:22 seděl na parkovišti kousek od pronajatého sídla LFA ve svém luxusním bouráku Porsche Macan 4S za cirka 3 miliony korun.

Jeho hodinky značky Breitling Chroumat bratru za 460 000 kaček ukazovaly čas 14:00, když kráčel do budovy. Jelikož předseda komise Matzner kamsi chvátal, šlo to hopem. Za půl hodiny byl Bořil venku. S kardinálním postihem a narozdíl od nedělních rudých očí s výrazem smíření s osudem ve tváři…

Kapitán Slavie Jan Bořil nasedl do svého Porsche Macan 4S a odjel

 

 

Související články



Články odjinud