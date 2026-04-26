Zvrhlý útok trenéra na svěřenkyně: Narážky na společnou sprchu i potomka
Portugalský fotbal se vzpamatovává z pořádného šoku! Trenér Filipe Linz, který koučoval v klubu Guia, měl pronášet ke svým svěřenkyním slova, nad kterými zůstává rozum stát. O to šokující je reakce jeho nadřízených...
Disciplinární rada fotbalové federace shledala, že se čtyřicetiletý trenér dopouštěl nevhodného chování v období mezi sezonami 2020/21 a 2024/25. Při posuzování hrály roli důkazy, mezi které patřily například velmi nevhodné zprávy zaslané nejméně šesti různým hráčkám klubu Guia FC.
V jedné ze zpráv zpráv Filipe údajně řekl hráčce, aby si založila účet na OnlyFans, a dodal: „Je to vždy lepší než chodit na kruháč, já bych se přihlásil k odběru.“ Narážel tím patrně na část města Albufeira, která je známá pouliční prostitucí. Hráčkám údajně také vyhrožoval, že za zmeškání tréninku dostanou »na zadek« nebo »přes ruce«.
Jedné z fotbalistek měl adresovat slova: „Dnes ses se mnou měla sprchovat, ale nebudeš.“ V další ze zpráv hráčce psal, že o ní snil, a dělal narážky na to, že by měl s jinou hráčkou dítě. Zarážející je ale přístup samotného klubu v Algarve, který na původní stížnosti nereagoval. Vedení klubu údajně na vše nahlíželo jako na vtip. Trenér byl sice po sezoně 2024/2025 od ženského týmu odvolán, ale dál v klubu koučoval muže až do svého nedávného suspendování.
Disciplinárka udělila Linzovi roční zákaz činnosti a pokutu v přepočtu zhruba 25 tisíc korun. Samotný klub pak musí zaplatit finanční postih v hodnotě zhruba 51 tisíc korun a odehraje dva zápasy bez diváků.
Zemětřesení v klubu, ale...
Prezident klubu Alexandre Reis, viceprezidentka Sandra Santosová a ředitelka Sandra Vicenteová byli na jeden měsíc suspendováni za to, že nereagovali na zprávy již z roku 2024, jak informoval server Need To Know.
Klub ale vydal prohlášení, v němž tvrdí, že je rozhodnutí plné nesrovnalostí, a slíbil, že bude bránit svou reputaci až do poslední instance. Sám Linz mezitím tvrdí, že jeho zprávy byly vytrženy z kontextu, a naznačil, že by mohl proti svým žalobcům vznést obvinění z pomluvy.