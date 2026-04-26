Fajnový král Jágr jako diskžokej Arnoštek z Kouře: Trénuje do Kozičky!
Kdepak staré dobré devadesátky! Jaromír Jágr (53) na ně nedá dopustit. Koneckonců, proč si nezavzpomínat, když mu svět tehdy ještě ležel u nohou!
Teplíčko, sluníčko, pohodička. Hokejový bůh si s půvabnou přítelkyní Dominikou užívá floridské prázdniny jako nikdy. Na hokejovou kariéru už to totiž nevypadá, Zaměstnání by ale možná našel u muzikálu.
Jágr totiž překvapil fajnovým tanečkem i pokusem o zpěv, za nějž by se nemusel stydět ani DJ Arnoštek z filmu Kouř. „Pohyby jako z devadesátek,“ zubil se šťastně nejlepší Evropan v historii NHL. „Trénuji do Kozičky,“ připomněl mejdany v oblíbeném pražském baru.
Seknul se
Jen škoda, že si jako podkres vybral slavnou skladbu I‘d Love You to Want Me od písničkáře Loba. Ta má s devadesátkami společného asi tolik, jako lední medvěd s pouštním pískem. Dvojkou americké hitparády se stala v roce 1972, kdy se Jaromír narodil. To Arnoštek by vybral trefnější repertoár.