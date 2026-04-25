Na kolejích čeká drama aneb Dojezd základní části 1400 m od sebe: Vršovice v ohni!
Roku 1902 povýšil František Josef I. Vršovice na město. Dnes, 25. dubna 2026, z nich elitní fotbalová vojska udělají bojiště. Jen 1,4 kilometru od sebe se na dvou frontách povede válka o titul.
Na trase tramvají šestky a sedmičky se odehraje přestřelka vedoucí dvojky o to, co bude s pětibodovým náskokem lídra. První Slavia doma v Edenu nastoupí proti Olomouci, Sparta bude pálit v Ďolíčku na bránu Bohemians.
Vyšlo to divně, tohle by svéprávný plánovač kvůli fanouškovské vřavě na pár stovkách metrů nevymyslel. Policii čeká výbušná směna způsobená odkladem 27. kola ligy až na samý konec základní části, kdy všechny zápasy musí mít výkop souběžně – dnes v 16 hodin. Proto se potkají i vršovické duely, které by jinak byly časově rozhozeny.
Strach ze Sigmy
Poslední dvě ztráty dosavadních suverénů daly bitvě o první místo nový náboj. V hlavách slávistů se krčí vzpomínka, že před rokem u nich Sigma zvítězila 1:0. Olomouci navíc jde o posun do skupiny o titul. Trénuje ji Pavel Hapal, bývalý hráč i kouč Sparty.
Slavia v týmu Bohemians, který se pro změnu může vyhnout skupině o záchranu, takovou přízeň nemá. Ke všemu klokani pod trenérem Veselým se Spartou ze 17 zápasů získali jediný bod! Bude náskok prvního na druhého po dnešku zase tenčí?