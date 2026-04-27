Golfová královna Kordová přebírala trofej v županu: Skok za 28 milionů
Znovu hupsla do provizorního bazénku u hřiště a po boku měla i starší ségru Jessiku. Nelly Kordová (27), dcera českých tenisových rodičů Petra a Reginy Kordových, je opět královnou golfu!
Stejně jako předloni se vykoupala a opět pak pózovala s blyštivou trofejí ve sněhobílém županu. „Tradice se přece musejí udržovat při životě. Navíc v tom vedru to bylo tak osvěžující,“ povídala Nelly, s níž šli do vody členové jejího týmu i se ségrou. Po dvou letech znovu vyhrála Chevron Championship, první major sezony.
„Předloni tady Jess nebyla, tak jsem ráda, že do toho šla se mnou,“ smála se. Starší sestra skočila do bazénku i s dvouletým synkem Greysonem v náručí! Třetí major Nelly vyhrála svůj 22. turnaj v kariéře, třetí kategorie major, za vítězství shrábla odměnu 28 milionů korun. V Houstonu zcela dominovala a znovu se vrátila na pozici ženské světové jedničky. „Prostě úžasné! Zase jsem se cítila v laufu, jsem šťastná,“ jásala
378
...tolik milionů korun už si Nelly v kariéře vydělala jen na turnajových odměnách.