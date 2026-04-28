Velké poprvé tenistky Kvitové: S dvojčaty a velkým bráchou na špacíru
Tenisová legenda Petra Kvitová doslova září štěstím. Tvrdé tréninky a raketu definitivně vyměnila za kočárek a mateřské povinnosti. Rodina, kterou tvoří s manželem Jiřím Vaňkem, se totiž v březnu rozrostla o rozkošná dvojčátka Emmu a Ellu. Z malého Péti se tak přes noc stal velký bráška, který své slavné mamince hrdě asistuje i během promenád v samotném srdci české metropole.
Někdejší wimbledonská královna dává jasně najevo, že profesionální sportovní dráha je už jen krásnou vzpomínkou. Nyní si po ukončení kariéry naplno užívá úplně jinou, o dost náročnější disciplínu. Už téměř měsíc je z ní pyšná trojnásobná maminka. K prvorozenému synovi totiž přibyly hned dvě dcerky, o které se stará se svým bývalým trenérem a současným manželem Jiřím Vaňkem, jemuž řekla »ano« během romantické veselky v červenci 2023.
Tato nová a početnější rodinka o sobě dala vědět dojemným snímkem přímo z historického centra Prahy. Během velkého výletu se manželé zastavili na ikonickém Karlově mostě, aby zvěčnili tento zásadní životní milník. „Naše první společná procházka,“ připsala dojatá dvojnásobná šampionka k fotografii.
Na sociálních sítích se pod příspěvkem okamžitě strhla lavina. Sledující se v záplavě komentářů předhánějí v chvále a nedokážou se shodnout na jednom podstatném detailu. Stále totiž řeší, zda to Petře víc slušelo s trofejemi na světových kurtech, nebo teď v naprosto přirozené a uvolněné roli matky.