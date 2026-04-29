Nedůstojné mediální kotrmelce Ester Ledecké ohledně konce úspěšných trenérů: Proč ta fraška?!
Agentura Dobrý den spravuje českou databanku rekordů! Zápis do ní by si teď zasloužila I Ester Ledecká (31)! Za to, jak amatérsky si v pondělí udělala dobrý den z trenérů Tomáše Banka a Franze Gampera.
Co se stalo? Během dopolední tiskové konference v Berouně nejlepší lyžařka a druhá nejlepší snowboardistka v Česku odpověděla na otázku ohledně změn v trenérském týmu ledabyle: „Nějaké budou. Jak se to usadí, si řekneme na předsezonní tiskové konferenci. Sama ještě nevím, jak to dopadne.“ Aha, dobře!
No, novináři ještě při zpáteční cestě z tiskovky do Prahy nebyli ani v Loděnici, když tým STR přes e-mail trošku pohrdavě a stroze vzkázal, že v lyžařském realizačním týmu po deseti letech končí Tomáš Bank (49) a po šesti Franz Gamper (73).
Komedie
Přitom sdílnější byla Ester paradoxně už v ráno předtočeném rozhovoru pro Českou televizi. „Oba se rozhodli odejít,“ svěřila se v improvizovaném studiu u skla, za kterým novináři teprve čekali na tiskovku, kde pak o zásadní novině mlčela jako hrob. Fraška se vším všudy.
Takový konec si dva horalové, kteří jí byli vždycky k ruce, když potřebovala, nezasloužili. Nedůstojný rozchod však vzali s noblesou. „Ester pro mě je a vždy bude legenda,“ napsal na rozloučenou Bank ve facebookovém příspěvku. Až po něm se Ester konečně chytila za nos! „Děkuju, kluci, za to, že jste mi pomáhali plnit si svoje sny. Bylo mi ctí s váma pracovat! Ať se vám daří!“ A za přání doplnila srdíčko, aby jako bylo jasno!