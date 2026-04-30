Majitel Pardubic Dědek si po šesti letech u kormidla Dynama potěžkal pohár: Titul ho stál 1,6 miliardy!
Přišel, viděl, utratil skoro dvě miliardy a vyhrál! Movitý mocipán Dynama Petr Dědek (52) koupil Pardubice s cílem vrátit zaprášenému klubu mistrovský punc. Povedlo se mu to, až když k tomu všemu letos přidal ještě zákulisní půtky. Pohár je tedy zpátky v »Hockeytownu«, ale za jakou cenu?
Dědek přinesl do extraligy nové móresy! Móresy tvrdého byznysmena, který se řítí hokejovým zákulisím v duchu proti všem. „Jsem rád, že jsme to pro Pardubice po dvanácti letech dokázali,“ říkal šťastně podnikatel po triumfu, na který Východočeši ve skutečnosti čekali 14 let.
Dle kritiků k němu přispěl cíleným tlakem, pod který se snažil dostat vedení soutěže i rozhodčí. Jeho e-mail řediteli extraligy Loukotovi na adresu sparťanských fanoušků, jenž byl plný pravopisných chyb, se také stal jedním z legračních symbolů zlaté jízdy. Účel to však splnilo.
V rozhodujícím zápase sudí odpustili pětiminutový flastr Červenkovi za krosček do zubů Kocha, fandové poražených by ale jistě obdobných situací našli víc. Tomu se ovšem Dědek teď může jen smát. Dostal klub z podpalubí na vrchol, drahá mise byla splněna! „Po období temna, kdy Pardubice bojovaly o sestup a my to zachránili, organizaci budujeme,“ upozornil Dědek v televizním rozhovoru.
Vítěz Roman
Klíčový moment? Podpisy Červenky se Sedlákem. „Jsou nejlepší útočnou dvojicí v Evropě,“ má jasno velký šéf. „Roman je vítěz. Chtěl jít do Pardubic jenom proto, aby s nimi zvítězil,“ dodal. Za šest let napumpoval do klubu bezmála dvě miliardy.
Letošní rozpočet byl astronomických 400 milionů. Kam se na Pardubice hrabou Sparta, Třinec, Kometa. „Nekoupil jsem si titul, koupil jsem si hráče, kteří ho vyhráli,“ řekl s úsměvem na tváři pár minut poté, co si Masarykův grál sám potěžkal. „Těšil jsem se na to už dlouho, jsem rád, že jsem si ho mohl ošáhnout,“ přiznal.
|Dědek je majitelem skupiny firem pod hlavičkou DD Group, podniká hlavně v realitách. Jeho majetek vyčíslil Forbes na 13,1 miliardy Kč.
Jak pumpoval prachy
|sezona
|rozpočet
|milník sezóny
|2020/21
|150 000 000 Kč
|vstup Petra Dědka, záchrana klubu a splacení dluhů
|2021/22
|150 000 000 Kč
|finanční stabilizace, budování nových základů organizace
|2022/23
|250 000 000 Kč
|ke stoletému výročí Dynama začal budovat hokejové »galácticos«
|2023/24
|300 000 000 Kč
|příchod trenéra Varadi, jednoznačný útok na titul však nevyšel
|2024/25
|350 000 000 Kč
|podpis Romana Červenky, zásadní posilování a další finálový zmar
|2025/26
|400 000 000 Kč
|rekordní rozpočet, angažování kouče Pešána a konečně titul
90 jmen ke štěstí
Šest let trvalo, než se šéf Dynama Dědek dočkal titulu. A než našel tým, který najde cestu ke zlatu. Však se také při hledání optimálního tuningu v klubu protočilo na devět desítek hráčů, které k angažmá nalákal. Byli mezi nimi odchovanci i žoldáci. Někteří vydrželi doteď, jiní za sebou nechali jen prázdno.
Tyhle si také koupil
Subban, Lauko, Ludvig, Tourigny, Sobotka, Stránský, Mikliš, Gazda, Košťálek, Kelemen, Kondelík, Zbořil, Šustr, Červenka, Smejkal, Houdek, Pavlát, Vondráček, Pánik, Hájek, Kaut, Sedlák, Mandát, Rákos, T. Zohorna, Will, Musil, Radil, Hyka, Čerešňák, Dvořák, Frodl, Cienciala, Holland, Barulin, Kosticyn, Roman, Vladař, Ďaloga, Camara, Nakládal, Linhart, Petgrave.
Všichni jeho trenéři
|jméno
|období
|zajímavost
|Milan Razým
|11 měsíců (9. 12. 2019 – 21. 11. 2020)
|Dědek ho zdědil a hned vyhodil
|Richard Král
|1 rok a 5 měsíců (21. 11. – 30. 4. 2022)
|tým dostal dvakrát do čtvrtfinále
|Radim Rulík
|1 rok (1. 5. 2022 – 30. 4. 2023)
|poslal ho Hadamczikovi k nároďáku
|Václav Varaďa
|8 měsíců (1. 5. 2023 – 18. 1. 2024)
|rozchod ve zlém skončil až u soudu
|Marek Zadina
|9 měsíců (18. 1. 2024 – 9. 10. 2024)
|sám se mediálními výstupy kopl do nohy
|Václav Baďouček
|3 měsíce (9. 10. 2024 – 13. 1. 2025)
|zůstal déle, než se čekalo
|Miloslav Hořava
|3 měsíce (13. 1. 2025 – 30. 4 . 2025)
|skončil i přes postup do finále
|Filip Pešán
|zatím 1 rok (1. 5. 2025 – ???)
|obrození kouče vyústilo Masarykem