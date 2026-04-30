Majitel Pardubic Dědek si po šesti letech u kormidla Dynama potěžkal pohár: Titul ho stál 1,6 miliardy!

Autor: rau
Titul za téměř dvě miliardy

Přišel, viděl, utratil skoro dvě miliardy a vyhrál! Movitý mocipán Dynama Petr Dědek (52) koupil Pardubice s cílem vrátit zaprášenému klubu mistrovský punc. Povedlo se mu to, až když k tomu všemu letos přidal ještě zákulisní půtky. Pohár je tedy zpátky v »Hockeytownu«, ale za jakou cenu?

Dědek přinesl do extraligy nové móresy! Móresy tvrdého byznysmena, který se řítí hokejovým zákulisím v duchu proti všem. „Jsem rád, že jsme to pro Pardubice po dvanácti letech dokázali,“ říkal šťastně podnikatel po triumfu, na který Východočeši ve skutečnosti čekali 14 let. 

Dle kritiků k němu přispěl cíleným tlakem, pod který se snažil dostat vedení soutěže i rozhodčí. Jeho e-mail řediteli extraligy Loukotovi na adresu sparťanských fanoušků, jenž byl plný pravopisných chyb, se také stal jedním z legračních symbolů zlaté jízdy. Účel to však splnilo. 

V rozhodujícím zápase sudí odpustili pětiminutový flastr Červenkovi za krosček do zubů Kocha, fandové poražených by ale jistě obdobných situací našli víc. Tomu se ovšem Dědek teď může jen smát. Dostal klub z podpalubí na vrchol, drahá mise byla splněna! „Po období temna, kdy Pardubice bojovaly o sestup a my to zachránili, organizaci budujeme,“ upozornil Dědek v televizním rozhovoru.

Vítěz Roman

Klíčový moment? Podpisy Červenky se Sedlákem. „Jsou nejlepší útočnou dvojicí v Evropě,“ má jasno velký šéf. „Roman je vítěz. Chtěl jít do Pardubic jenom proto, aby s nimi zvítězil,“ dodal. Za šest let napumpoval do klubu bezmála dvě miliardy.

Letošní rozpočet byl astronomických 400 milionů. Kam se na Pardubice hrabou Sparta, Třinec, Kometa. „Nekoupil jsem si titul, koupil jsem si hráče, kteří ho vyhráli,“ řekl s úsměvem na tváři pár minut poté, co si Masarykův grál sám potěžkal. „Těšil jsem se na to už dlouho, jsem rád, že jsem si ho mohl ošáhnout,“ přiznal.

Dědek je majitelem skupiny firem pod hlavičkou DD Group, podniká hlavně v realitách. Jeho majetek vyčíslil Forbes na 13,1 miliardy Kč.

 

Jak pumpoval prachy

 

sezonarozpočetmilník sezóny
2020/21150 000 000 Kčvstup Petra Dědka, záchrana klubu a splacení dluhů
2021/22150 000 000 Kčfinanční stabilizace, budování nových základů organizace
2022/23250 000 000 Kčke stoletému výročí Dynama začal budovat hokejové »galácticos«
2023/24300 000 000 Kčpříchod trenéra Varadi, jednoznačný útok na titul však nevyšel
2024/25350 000 000 Kčpodpis Romana Červenky, zásadní posilování a další finálový zmar
2025/26400 000 000 Kčrekordní rozpočet, angažování kouče Pešána a konečně titul

90 jmen ke štěstí

Šest let trvalo, než se šéf Dynama Dědek dočkal titulu. A než našel tým, který najde cestu ke zlatu. Však se také při hledání optimálního tuningu v klubu protočilo na devět desítek hráčů, které k angažmá nalákal. Byli mezi nimi odchovanci i žoldáci. Někteří vydrželi doteď, jiní za sebou nechali jen prázdno.

Tyhle si také koupil

Subban, Lauko, Ludvig, Tourigny, Sobotka, Stránský, Mikliš, Gazda, Košťálek, Kelemen, Kondelík, Zbořil, Šustr, Červenka, Smejkal, Houdek, Pavlát, Vondráček, Pánik, Hájek, Kaut, Sedlák, Mandát, Rákos, T. Zohorna, Will, Musil, Radil, Hyka, Čerešňák, Dvořák, Frodl, Cienciala, Holland, Barulin, Kosticyn, Roman, Vladař, Ďaloga, Camara, Nakládal, Linhart, Petgrave.

Všichni jeho trenéři

jménoobdobízajímavost
Milan Razým11 měsíců (9. 12. 2019 – 21. 11. 2020)Dědek ho zdědil a hned vyhodil
Richard Král1 rok a 5 měsíců (21. 11. – 30. 4. 2022)tým dostal dvakrát do čtvrtfinále
Radim Rulík1 rok (1. 5. 2022 – 30. 4. 2023)poslal ho Hadamczikovi k nároďáku
Václav Varaďa8 měsíců (1. 5. 2023 – 18. 1. 2024)rozchod ve zlém skončil až u soudu
Marek Zadina9 měsíců (18. 1. 2024 – 9. 10. 2024)sám se mediálními výstupy kopl do nohy
Václav Baďouček3 měsíce (9. 10. 2024 – 13. 1. 2025)zůstal déle, než se čekalo
Miloslav Hořava3 měsíce (13. 1. 2025 – 30. 4 . 2025)skončil i přes postup do finále
Filip Pešánzatím 1 rok (1.  5. 2025 – ???)obrození kouče vyústilo Masarykem

 

Červenka (vlevo) se Sedlákem pozvedli na náměstí Masarykův pohár
