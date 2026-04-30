Skokanka Jenčová dva měsíce po olympiádě: Šokující konec ve 22 letech!
Všem vyrazila dech! Ještě před dvěma měsíci zářila štěstím při olympijském debutu v Itálii. Teď oznámila skokanka na lyžích Veronika Jenčová (22) konec kariéry. Na sociálních sítích přiznala, že po dvou vážných zraněních kolene skákala s bolestmi i strachem a dále už nechce vše vrcholovému sportu obětovat.
„Rozhodla jsem se už nebýt profesionálním sportovcem. Po sezoně jsem si uvědomila, že už mi to nestojí za to. Radost jsem začala mít i z jiných věcí a větší strach a také slabá bolest při skocích po druhém zranění způsobily, že už nejsem ochotná tomu obětovat všechno, jako když jsem byla mladší,“ uvedla na instagramu Jenčová, která o zdravotních těžkostech před časem promluvila. Potrápil ji přední kolenní vaz a chrupavka.
„Nemohla jsem pochopit, proč! Už před magnetickou rezonancí jsem věděla, že je zle," líčila tehdy Veronika, která dělala vše pro to, aby do Milána mohla odcestovat. „Věřila jsem, ale hned po první operaci mi doktor řekl, že je všechno horší, než to vypadalo, a že mě čeká další zákrok. Zlomilo mě to,“ přiznala. Následovalo pět měsíců bolesti a chození o berlích. „Z boje o olympiádu se stal boj o život, který stojí za to.“
Přesto, že si myslela, že se už nikdy svým milovaným skokům nebude věnovat, návrat se povedl. Start na únorových olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo byl pro Jenčovou vrcholem kariéry. Pod pěti kruhy v Predazzu obsadila 47. místo na středním můstku, na velkém z preventivních důvodů po teprve lednovém návratu po zranění nenastoupila.
Startovala na dvou mistrovstvích světa, vloni v Trondheimu byla nejlépe 28. na středním můstku. Ve Světovém poháru se představila v pěti individuálních závodech a hned při tom prvním předloni ve slovinském Ljubnu získala za 30. místo jediný bod v kariéře.
Teď už je ale jasné, že Veronika nechce pokoušet zdravotní potíže a další starty jako profesionální sportovkyně nepřidá.