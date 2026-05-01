Rozvádějící se Cibulková na útěku v ráji: Odhalení na letišti
Ve střední Evropě je počasí jako na houpačce a v Bratislavě to nejspíš platí i o atmosféře. Poté, co manžel Dominiky Cibulkové, s nímž se rozvádí, skončil po napadení někým z rodiny v nemocnici, se bývalá tenistka rozhodla vyrazit za klidem do exotiky. Návrat ale odkryl jedno sladké tajemství...
Nebylo to jenom o koupačce ve vlnách a válení se na pláži. Dominika Cibulková v Malajsii také trénovala na kurtu s hotelovými hosty, a tak je pravděpodobné, že díky téhle »brigádě« za dovolenou nemusela platit nic nebo jen menší část. A že je to pořádná úspora! Noc v resortu, kde se Dominika ubytovala, vyjde pro dva dospělé a dvě děti na bezmála 19 tisíc korun.
Pobyt v teple ale zdaleka netrávila jen v práci. Maminka dětí Jakuba (5) a Niny (3) si našla čas i na relax, který se konal také na jachtě. Právě tam pozorným očím fanoušků neunikly dvě sklenice s osvěžujícím šampaňským. Po Dominičině návratu je už zřejmé, pro koho ona druhá šampuska byla.
Během příletu do Vídně totiž fotografové redakce Pluska.sk zahlédli Dominiku s oběma dětmi a také hromadou kufrů. Ty na vozíku netlačil nikdo jiný než bývalý kamarád a někdejší obchodní partner jejího muže Michala Navary, Tibor Vincze, s nímž Cibulková udržuje poměr. Při nastupování do auta pak vypadali velmi sehraně.