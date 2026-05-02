Pardubický boss Dědek vyráží do boje o extraligu: Koupím všechny! Za 10 miliard během 15 let!
Tak a teď si vás kúpím všecky! Hláška Bohuše Stejskala z filmového kasaštyku Dědictví? Jistě, ale také smělý plán pardubického bosse Petra Dědka (52). Touží si podmanit hokejovou extraligu!
Šest let mu trvalo, než díky svým zlaťákům přitáhl vysněný titul do Pardubic. Stálo ho to 1,6 miliardy korun a spoustu nervů včetně sedmi trenérských vyhazovů. Jenže Dědek chce víc! Plánuje postavit největší arénu na světě, a ještě si koupit extraligu! Přesněji řečeno její marketingová a vysílací práva.
Podle serveru Seznam Zprávy zaslal vedení soutěže a hokejovému svazu nabídku na patnáctiletou spolupráci, která by klubům zaručila dohromady až 500 milionů korun ročně. Po pěti letech by se suma zvýšila vždy o 20 milionů. Navíc by platil 100 milionů svazu za jeho část práv, takže celkem by za 15 let zacáloval 9,6 miliardy korun!
„Nejdřív bych chtěl mluvit s vedením extraligy a se svazem. Do té doby nemá smysl se k ničemu vyjadřovat,“ řekl miliardář webu.
Jednou už ostrouhal
Se svojí společností Relmost chtěl získat práva už před pěti lety, ale k jeho velké nelibosti se kluby rozhodly pokračovat s agenturou BPA, s níž mají dohodu do jara 2028. Nyní si ročně dělí 200 milionů Kč. APK již dříve avizovala, že v budoucnu chce prodávat práva zvlášť, a nikoli jako celek. Co s tím udělá Dědkova nabídka?