Další radost u Kordů, Jessica je těhotná: Porod místo golfu
Čekal se její návrat na greeny, však Jessica Kordová (33) reprezentovala USA na olympiádě. Místo toho Jess oznámila druhé těhotenství!
Syna Greysona porodila Jessica 2. března 2024, otcem je realitní makléř a bývalý golfista Johnny DelPrete (36). A 1. května 2026 manželé pustili do světa zprávu, že nezůstane u jednoho.
Oznámení udělalo radost celé rozvětvené tenisovo golfové rodince. Raduje se děda Petr Korda (58), babička Regina (58, rozená Rajchrtová) i sourozenci Nelly (27) a Sebastian (25). Ten navíc chystá svatbu s Ivankou, dcerou Pavla Nedvěda (53). „Už se na něj těšíme!“ reagovala Nedvědová. Po zásnubách má i Nelly, koncem loňského roku řekla ano stavebnímu inženýrovi Caseyovi Gundersonovi.
„Super, jsem nadšená! Bylo už těžké držet to tajemství. Nikdy jsem Jess neviděla tak šťastnou, je vidět, že role mámy jí sedí. A já se budu snažit jako teta rozmazlovat další mimino,“ usmála se Nelly, která právě hraje golfový turnaj v Mexiku.
|Jessica Kordová do 15 let reprezentovala Česko, poté si vybrala USA, kde trvale žije.