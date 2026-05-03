»Lovec« z Aljašky došel ke zlatu přes bolest: Smrt maminky i rakovina
Mezi Červenkou, Sedlákem či Willem jeho jméno zaniklo. Ale příběh člena mistrovského týmu Pardubic Huntera Fejese (31) chytne za srdce.
Pohotový útočník se narodil na Aljašce, po tátovi Samovi má předky z Československa. Příjmení Fejes je maďarské, křestní jméno Hunter znamená v angličtině lovec. Než však s Dynamem ulovil extraligové zlato, musel přetrpět rány osudu.
Když mu bylo deset let, jeho maminka Gail se za volantem dostala do incidentu s jiným šoférem, který je pak vytlačil ze silnice. Nepřipoutaní vyletěli z auta. Chlapec vyvázl s frakturou lebky a 45 stehy na noze. Když se probudil z kómatu, zhroutil se mu svět: Maminka nepřežila!
Na jaře 2023 Fejesovi lékaři diagnostikovali Hodgkinův lymfom. „Pamatuju si, že jsem jen seděl v autě a brečel,“ zavzpomínal Američan, který do Dynama přišel z Prešova. Rakovinu za čtyři měsíce přepral a vrátil se na led. A teď naplno slaví titul!