Hlavní mise hokejové repre před MS v rukou manažera Šlégra: Ukecávání »Pasty« začalo
Boston vypadl v noci na sobotu z NHL (série s Buffalem skončila 2:4) a David Pastrňák (29) přemýšlí o účasti na MS ve Švýcarsku, které začne 15. května. Oči českých diváků budou upřeny k telefonu manažera reprezentace Jiřího Šlégra.
„Mluvili jsme spolu, zatím jsme si dali ještě týden čas. David musí projít prohlídkou a narodila se mu dcera, takže potřebuje za mořem vyřešit nějaké záležitosti. Jeho účast na MS je otevřená, je to zatím v neutrálním stadiu. Za týden si zavoláme,“ řekl Šlégr.
Vedle Davida skončil s Bostonem i jeho parťákovi z útoku Pavel Zacha (29). I on má stejně jako Pastrňák ani ne měsíčního syna a po fyzicky i psychicky náročné sezoně toho má i on dost. „Tomu jsem se ještě nedovolal. Sezonu neměl jednoduchou a o olympiádu přišel kvůli otřesu mozku,“ doplnil manažer nároďáku.
Potvrdil také zájem o útočníka Faksu (Dallas) a brankáře Vejmelku s Vaněčkem (oba Utah). V přípravě na šampionát pokračuje i elitní bek Hronek, jenž zranění z duelu s Finskem naštěstí není až tak vážné. Tak kolik dárečků ze zámoří nakonec kouč Rulík dostane?