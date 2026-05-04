Denisa (18), dcera hokejového šampiona Davida Výborného, chce zlato z MS florbalistek: Teď reprezentuju já!
Táta je symbolem zlaté éry českého hokeje. Nyní se bude s holí v ruce, byť trochu jinou, rvát o medaili ona. Denisa Výborná (18) se chystá na juniorský šampionát florbalistek.
Krásu zdědila po mamince Ireně (51), za sportovní geny vděčí otci Davidovi (51), který je pětinásobným mistrem světa. Válel za Spartu i v NHL, na světových šampionátech si zahrál dvanáctkrát, byl u zlatého hattricku na přelomu tisíciletí a ve Vídni v roce 2005 pozvedl pohár jako kapitán.
„Že můžu taky reprezentovat Česko na mistrovství světa, je pro mě velká čest. S tátou a jeho pěti tituly se nechci srovnávat, ale jsem ráda, že obléknu stejný dres jako on,“ říká pyšně Denisa, která má za sebou první extraligovou sezonu v barvách Tatranu Střešovice.
I když jsou florbal a hokej přece jen trošku jiné sporty, táta David byl vždy jejím mentorem. „Na mou hru měl velký vliv. Hodně mě toho naučil, už když jsem byla menší. A i teď se ho někdy zeptám na nějakou kličku nebo fintu, aby mi poradil,“ přiznává.
Zatímco David Výborný vynikal především v připravování gólů, Denisa má cit pro zakončení. S 20 trefami ve 20 zápasech byla šestou nejlepší střelkyní základní části. „Je fajn se za touhle premiérovou sezonou ohlédnout. Nějaké ty výkony jsem snad odvedla a doufám, že je teď předvedu i na mistrovství,“ přeje si nositelka slavného jména. „Táta ví, co takový turnaj obnáší, jak se třeba vypořádat se stresem, nějaké rady jsem dostala,“ pokyvuje vděčně hlavou.
Se spoluhráčkami už finišují přípravu v dějišti turnaje, který letos hostí Itálie, konkrétně městečko nedaleko letoviska Bibione. Do akce v základní skupině jdou poprvé ve středu proti Dánkám. „Jsme dobře připravené, teď jen ukázat to na hřišti. Chceme si jít pro zlato,“ věří Denisa Výborná v historický triumf.
|Turnaj se koná jednou za dva roky, Češky mají z posledních čtyř šampionátů stříbro a tři bronzy.
Budou u toho
Denisa už nějaký ten pátek randí s Matějem Nedvědem, hokejistou sparťanské juniorky, synem tátova někdejšího spoluhráče a letošního kouče áčka Sparty Jaroslava Nedvěda. Jejími nejvěrnějšími fanoušky jsou ale pořád taťka s mamčou, kteří nevynechají extraligový zápas a chybět nebudou ani v Itálii. „Jsem ráda, že je tam budu mít na tribuně,“ zdůrazňuje Denisa.
Slavné jméno jako cejch
Být dcerou slavného a úspěšného otce a do toho dělat vrcholový sport není zrovna výborný. „Dostávala jsem to sežrat, už když jsem byla menší, jak ve sportu, tak v životě,“ nezastírá Denisa. „Člověk si to trošku nese v sobě, ale naučí se s tím pracovat, žít. A když se pak daří, mám radost a jsem pyšná, že tomu jménu dělám dobrou reklamu,“ usmívá se.