Vdova po masérovi nároďáku Mikulášovi (†49): Ukázala dopis na rozloučenou

Statečně se bil s ALS. Někdejší masér fotbalového nároďáku Vladimír Mikuláš (†49) nevyléčitelné chorobě podlehl až po devíti letech. Ještě než odešel, sepsal očima dopis na rozloučenou věnovaný choti Denise a dvojčatům Gabrielovi se Samuelem. Vdova ho teď zveřejnila. „Nechám si ho zarámovat. Uměl jsi krásně vyjadřovat pocity,“ pravila dojatě.
Denisko, moje nejdražší...
„Byla jsi mi vším. Jsi tím největším darem, jaký mi život mohl dát. Díky tobě jsem se stal lepším člověkem – laskavějším, trpělivějším, plnějším. Každý den po tvém boku byl požehnáním, i v těžkých chvílích. Obdivuji tě za vše, co jsi zvládla, s jakou silou jsi šla vpřed, i když cesta nebyla snadná. Jsem na tebe nesmírně hrdý, protože jsi prošla všemi zkouškami života se vztyčenou hlavou a srdcem plným lásky. Miluji tě každým kouskem svého bytí, každým úderem svého srdce, a tak tomu bude navždy."
Můj milovaný Gabíčku...
„Jsi ten nejcitlivější a nejvnímavější člověk, kterého jsem kdy poznal. Máš v sobě dar – dar hlubokého porozumění a laskavosti, který tě bude provázet celým životem. Miluji, když mě držíš za ruku a koukáme na seriál. Nebo tě slyším, jak si hraješ panáčky. Úplně se vidím... Moc rád tě poslouchám, když mamince něco vyprávíš se Samíčkem, a pozoruji, když jíš nějakou mňamku. Třeba na nějaké akci. Neboj se světa, neboj se snít a jít za tím, co cítíš ve svém srdci. Vím, že najdeš svou cestu a že zůstaneš tím krásným člověkem, jakým už nyní jsi."
Můj milovaný Samíčku...
„Tvoje odhodlání učit se, poznávat a neustále se posouvat dál je inspirující. Jsi silný, cílevědomý a máš v sobě něco výjimečného – vášeň stát se tou nejlepší verzí sebe sama. Věřím, že budeš nejen úspěšný, ale hlavně šťastný. A to je to nejdůležitější."
Moji milovaní kluci...
„Mám k vám jedno poslední přání – vždy držte spolu. Starejte se jeden o druhého, podporujte se a buďte si oporou, ať už vás život zavede kamkoli. A hlavně... starejte se o maminku. Rodina a vztahy jsou to nejcennější, co máme. Nepodceňujte sílu lásky, přátelství a vzájemné podpory. Miluji vás."
Denisko, lásko moje nejdražší...
„Miluji tě víc, než kdy slova dokážou vyjádřit. Miluji tě dnes, miluji tě navždy. Ať už budu kdekoli, budeš součástí mé duše, stejně jako já budu stále součástí té tvé.
Tvůj navždy milující Tatík"
Vdova po masérovi nároďáku Mikulášovi (†49): Ukázala dopis na rozloučenou
Témata: fotbal, futsal, masér, česká reprezentace, blesksport, ALS, vladimír mikuláš