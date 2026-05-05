Tragédie české expedice na Makalu: Při sestupu zemřel horolezec Roubínek
Himalájské dobrodružství se změnilo v noční můru. David Roubínek, člen české expedice, která se aktuálně pokouší o zdolání vrcholů Makulu a Makalu II., v pondělí zemřel při jednom z aklimatizačních výstupů.
Expedice, která čítá deset horolezců, je v Nepálu už přes tři týdny. 20. dubna se celá skupina potkala v základním táboře a zahájila aklimatizaci. Postupně tedy vyráželi do stále výše a vraceli se zpátky, aby si tělo zvyklo na vysokou nadmořskou výšku. Pak ale došlo k tragédii.
„Máme za sebou druhou rotaci s cílem aklimatizovat se na vrcholové pokusy Makalu a Makalu 2... Karty se v balíčku zamíchaly způsobem, jakým nikdo nečekal ani v nejčernějších představách. Hodnota lidského života je věcí nejvyšší... Stala se tragédie, rodina už vše ví, slzy nepřekryjou ztrátu... David zemřel při sestupu ve výšce 7350m na edém plic (otok plic, pozn. red.)," napsali účastníci expedice na svou facebookovou stránku.
„Více nám nepřísluší se k věci vyjadřovat. Prosíme všechny o respekt a pietu. Vězte, že moc víc se dělat nedalo a další snaha by nic nepřinesla.... Davide, nikdy nezapomeneme," dodali. Podle informací z agentury Expedition Club, se kterou do Nepálu cestoval, mu byl poskytnut kyslík i další medikace, bohužel ale bezúspěšné. „Ostatní členové expedice jsou v bezpečí v BC, případně v ABC, a jsme s nimi v kontaktu. Jakmile celou situaci uzavřeme, poskytneme další informace. Děkujeme za pochopení," uvedla agentura.
Expedice se po aklimatizaci měla rozdělit, čtyři horolezci měli zamířit na Makulu (8485 m), zbytek, včetně Davida Roubínka, na nižší Makulu II. (7678 m). Zda se expedice i přes tragédii o výstup pokusí, zatím není z dostupných informací jasné.