Biatlonistka Voborníková ukázala, co jí fanoušci posílají: Erotická zásilka
Dopisy plné uznání, prosba o podpis... ale kdo by tam čekal tohle?! Olympijská medailistka Tereza Voborníková se vrhla na poštu, která jí dorazila domů. Kromě hromady psaní jí dorazily také materiální věci. A některé ji nejspíš pořádně překvapily!
Kromě dopisů a různých cukrových dobrůtek dorazila Tereze domů také kosmetika. Někdo juniorské mistryni světa pořídil oční stíny. To ale zdaleka nebylo to nejzajímavější, co pošťák české reprezentantce doručil.
„Kdyby vás zajímalo. Jestli tady mám autora balíčku, ať se mi ozve,“ vyzvala odesílatele, který Terezu obdaroval svůdnými punčocháči a vyzývavým oblečkem rudé barvy, který biatlonistka nakonec oblékla na svého psa. Tematicky k tomu pak přidala někdejší populární písničku I'm Sexy and I Know It.