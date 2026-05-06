Politici, šéf F1 i lyžař Tomba na Zanardiho pohřbu: Sbohem, bojovníku!
I nebe se v tu chvíli rozevřelo a seslalo k zemi provazy deště jako rozlučku s výjimečným mužem. Itálie dala poslední sbohem závodníkovi Alexi Zanardimu (†59).
Armáda politiků včetně ministrů a starostů. Šéf formule 1 Domenicali. Lyžařská ikona Tomba. Kolegové paralympionici. Basilika Santa Giustina v Padově byla narvaná k prasknutí, na Zanardiho pohřeb přišlo přes dva tisíce lidí.
„I po smrti bude Alex dál mluvit o svých cílech. Bůh si vzal jeho tělo, ale duše unikla,“ pravil otec Marco Pozza při bohoslužbě. „Bojovník! To je slovo, které vystihuje celou tvoji podstatu,“ uklonila se k bílé rakvi Alexova švagrová Barbara, která promluvila za rodinu.
Handbike u oltáře
Někdejší pilot formule 1 se tvrdošíjně pral s ranami osudu. V roce 2001 přišel při havárii o obě nohy nad koleny, nevzdal se a stal se zlatým paralympionikem. Před šesti lety ho při závodě srazil náklaďák, s vážným zraněním hlavy strávil rok a půl ve špitále, podstoupil pět operací. Zase to zvládl! Jeho handbike stál při pohřbu symbolicky poblíž oltáře.