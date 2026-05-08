Partnerka zápasníka Borárose: Překvapivá slova o nevlastní dceři!
Začátkem letošního roku se jim obrátil život vzhůru nohama. Po smrti Moniky Jákliové (†31) přišel slovenský zápasník s maďarskými kořeny Gábor Boráros (34) o bývalou partnerku, která byla zároveň maminkou jeho jediné dcery Zorky (4).
V péči o malou Zorinku se až do osudné tragédie rodiče střídali. Po autonehodě, při které život slovenské influencerky Moniky Jákliové vyhasl, už zůstal holčičce jen táta, jenž se snaží udělat, co své dceři na očích vidí. A svůj život tomu musela přizpůsobit i jeho přítelkyně Dóra.
„Na začátku to byly smíšené pocity, protože jsem najednou měla »dítě« a musela jsem si na tuhle novou situaci zvyknout. Není to vždycky snadné, ale moc jsem si ji zamilovala a myslím, že ona mě taky,“ prozradila sympatická brunetka s tím, že si s nevlastní dcerkou rády hrají, malují se a chodí společně do školky.
Tam ji dokonce Zorka sama pozvala na představení, které si děti nachystaly na Den matek. „Sama si to přála. Jednoho dne, když jsem ji vedla do školky, ptala jsem se jí, co tam budou ten den dělat. Vyprávěla, že se připravují na Den matek, a pak se mě zeptala, jestli tam budu taky. Jestli přijdu. Co jiného jsem na to mohla říct?“ dojímala se Gáborova partnerka, podle které si s holčičkou často vypráví o Monice a ukazují jí společná videa a fotky, kterými maminku Zorce připomínají.
Přestože se Boráros snaží své dceři splnit každé přání, existují věci, na kterých se se svou aktuální partnerkou neshodnou. „Já jsem možná v určitých věcech přísnější. Třeba na chození včas spát. A Gábor je mnohem benevolentnější,“ přiznala Dóra, která se na sociálních sítích nevyhla ani dotazu na to, jestli se Zorka v brzké době dočká bratříčka, nebo sestřičky. „Zatím ještě miminko nechci,“ odpověděla zápasníkova přítelkyně, která sklízí komplimenty za to, jak nastálou situaci zvládla.