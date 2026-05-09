Sparťan Kuchta už neradí, ale střílí, a na mušce má teď slávisty: Rozkope jim oslavy?!
Mohl by napovídat v Národním. Jan Kuchta (29), exslávista ve službách Sparty, se v derby naposledy proslavil »radou nad zlato« a potyčkou v tunelu. Jak vynikne dnes, kdy duel Slavia – Sparta (19:00, Oneplay Sport) může rozhodnout o titulu?
Nenastoupil, přesto se zapsal do dějin. V Edenu se 8. března hrálo derby (3:1 pro Slavii) a Kuchta se v rozlišováku náhradníka přitočil k domácímu Sadílkovi, který zahrával roh. Ta scénka se proslavila díky tomu, že záhy padl gól – slávisté ji pojmenovali Rada nad zlato a sám Sadílek pak s nadsázkou popsal, co mu bylo šeptáno: „Kopni to na Chorase, ať to protečuje na Mojmu.“ Takže popis gólové akce.
Servis = góly
V Edenu mají na Kuchtu pifku od zrady, kdy se před čtyřmi lety vrátil z Lokomotivu Moskva do Prahy a místo Edenu zaťukal na bránu Letné. Tentokrát si na něj ale musí dát sakra pozor, má formu a podle všeho naskočí od první minuty!
„Když mám servis od spoluhráčů, góly vždycky dávat budu,“ pravil, když komentoval své střelecké probuzení. V ligové sezoně dal 11 branek, lepší je ze sparťanů jen Haraslín s tuctem. Zní občas trochu namyšleně, ale to je prostě »Kuchtič «. Už ho musí sakra štvát, že v derby ho pokaždé slávisté totálně vynulovali. O to víc si dá dnes záležet, aby rivalovi rozkopal plán o předčasných oslavách!