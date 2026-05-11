Mrazivé pozadí smrti motocyklisty Holána (†48): Táto, pojedu pro tebe

Autor: as
Kamil byl pohodář, který měl slabost pro rychlost.

Smrtelná havárie českého jezdce Kamila Holána (†48) zasáhla celý motocyklový svět, ještě mrazivější jsou ovšem detaily, jak k celé tragédii došlo...

Holánovi byla osudná čtvrteční kvalifikace závodu superbiků North West 200 v Severním Irsku. Přitom jen o necelé dva týdny dříve zemřel jeho táta! „A bylo to právě poslední přání jeho otce, aby tady Kamil závodil. Tak řekl: OK, pojedu tady na jeho počest. A pak se stane tohle...“ prozradil pro BBC belgický jezdec Laurent Hoffmann, který ztratil skvělého kámoše.

„Byli jsme si blízcí i díky tomu, že moje žena je Češka. Všichni tento risk podstupujeme s vědomím, že se něco takového může stát. Ale tohle je hodně hořká pilulka,“ hlesl zdrcený Belgičan.

Byl českým králem přírodních okruhů.
