Grázlové napadli sparťana Surovčíka: Zachránil ho sešívaný hrdina!
Ve slávistickém Edenu fotbalově vyrostl, ale ráj tam nenašel. Gólman Sparty Jakub Surovčík (23) tam zažil při derby peklo.
Surovci ze Slavie Slováka na trávníku polili pivem a mávali mu před obličejem světlicemi. „Nadávání, urážení je jedna věc a naprosto skrz moji minulost to chápu a respektuju,“ vyťukal na instagramový účet Surovčík, jehož sešívaní jako nepotřebného v roce 2022 pustili k vodě. „Ale vyhrožování smrtí mně a rodině konkrétní osobou před zápasem, doprovázené podřezáváním krku je věc druhá. Následně během zápasu ke mně doběhnout a vyhrožovat mi do ksichtu je absolutně neakceptovatelné a budu to řešit právní cestou,“ pokračoval a rozloučil se vulgárním vzkazem.
Surovčík kvůli psychickému šoku musel vyhledat lékařskou pomoc. Video z policejní kamery, které se objevilo v neděli vpodvečer na sociálních sítích, ukázalo, že se zdaleka nejednalo jen o polití pivem... Jeden z červenobílých bezmozků se ho ve skluzu snažil podkopnout, další do něj zezadu strčil. Velmi blízko se ke gólmanovi Letenských dostal i chuligán s hořící světlicí.
Od něčeho horšího uchránil Surovčíka paradoxně masér Slavie Jakub Černý, když jej vyvedl z vřavy do bezpečí. To chce potlesk!
Exemplární trest
Grázl, který Surovčíka polil pivem, obdržel doživotní zákaz vstupu na stadion v Edenu. „Dotyčný byl identifikován na základě kamerových záznamů a spolupráce bezpečnostních složek, následně se ke svému jednání sám přihlásil," uvedl klub.