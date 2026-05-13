Manželka zesnulého fyzioterapeuta Mikuláše: Dějí se mi zvláštní věci...
Srdce statečného bojovníka Vladimíra Mikuláše (†49) dotlouklo na Velikonoční pondělí. Po měsíci od jeho odchodu teď manželka někdejšího fyzioterapeuta fotbalového nároďáku prozradila detaily toho, jak bez něj teď s dětmi fungují. A ze slov krásné Denisy bolí srdce...
„Už je to měsíc od tvé smrti. Pořád o tobě mluvíme v přítomném čase,“ napsala Denisa k obrázku svého muže, který léta statečně bojoval se zákeřnou chorobou ALS. „Děti přestaly zlobit. Snažily se být statečné. Staraly se víc, než by na svůj věk měly,“ vylíčila, co se po několika týdnech od Vladimírova skonu v jejich domově děje.
„Roky jsem pomáhala a pečovala. Neřešila, co mě naplňuje, ale jen to, co bylo potřeba. Stejně mi to chybí a je mi líto, že už se nemůžu starat,“ posteskla si Denisa, které se od manželova odchodu dějí věci, které si lze těžko racionálně vysvětlit. „Věříte na komunikaci se zemřelými?“ ptala se svých sledujících. „Já ne. Žádné vize, čtení, vzkazy od mrtvých. Nic takového neexistuje. A přitom se mi teď dějí věci, které by to naznačovaly. Ale věřit tomu by narušovalo mé životní chápání,“ přiznala.
Na závěr Mikulášova žena přidala fotografii, na které je Vladimír s jejich dvěma dětmi v dobách, kdy byl jejich svět ještě nepoznamenán málo probádanou nemocí, která připravila o život například i světoznámého fyzika Stephena Hawkinga (†76), bývalého českého premiéra Stanislava Grosse (†45) nebo bývalého fotbalistu Viktorie Plzeň Mariána Čišovského (†40).
Jak Denisa momentálně bojuje s žalem? „Pomáhá fyzická práce. Vyklízíme sklep po 50 letech, masérnu, třídím věci po manželovi, které za život nashromáždil. Vracím přístroje. Vyhazuji krabice věcí,“ řekla.