Bývalý šéf disciplinárky se pustil do vedení Slavie: Škrtání sirek u stohu slámy
Po sobotním derby si fanoušci Slavie sešívají z ostudy kabát! Krátce před závěrečným hvizdem někteří z příznivců vtrhli na hřiště a začala pořádná mela, která spustila razantní kroky. Jak ale nastínil Richard Baček, další radikální opatření mohou následovat.
Pyro, vběhnutí na hřiště, napadání hráčů Sparty a policejní zásah. Takovou tečku dostalo sobotní derby pražských »S«. Chování Tomáše Chorého, který v zápase potřetí v kariéře trefil do hlavy sparťana Sörensena, a počínání Davida Douděry, jenž teatrálně zdržoval a následně z lavičky pořvával sprosťárny, už Slavia vyřešila. Ani jeden z fotbalistů si už v sešívaném dresu nezahraje.
Vedení současně zavřelo legendární Tribunu Sever. Jenže jak v rozhovoru pro iRozhlas nastínil někdejší šéf disciplinární komise LFA a současný člen etické komise Richard Baček, tohle zdaleka nemusí stačit. „Vím, že v médiích se objevily zprávy o tom, že Slavie rozhodla o uzavření tribuny Sever. Možná si ale vzpomínáte na rok 2019, kdy byla tribuna Sever uzavřena rozhodnutím disciplinární komise, které jsem tehdy předsedal. Fanoušci se přesunuli jinam a dokonce házeli pyrotechniku přímo do sektoru hostů. Nejsem si jistý, že uzavření tribuny Sever v případě Slavie bude mít nějaký reálný dopad,“ pochybuje Baček, který si za svou dosavadní kariéru podobnou situaci z žádného fotbalového zápasu nepamatuje.
Kdo podle něj skutečně nese odpovědnost za sobotní běsnění fanoušků přímo na hřišti? „Já si myslím, že vina je jednoznačně na vedení fotbalové Slavie. Oni podle mého názoru – a to je dlouhodobá věc, kterou jsem říkal, už když jsem byl předsedou disciplinární komise – prostě škrtají sirkami u stohu plného slámy a pak se diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit konvičky na zalévání květin,“ krčí rameny člen etické komise.
„Jedná se o dlouhodobou práci s klubem a fanoušky. O naprosté podcenění situace, ustupování a omlouvání excesů jednak fanoušků, ale i některých členů realizačního týmu. Myslím, že odpovědnost je tam jednoznačná a jde opravdu o dlouhodobý problém. Samozřejmě nejen tohoto klubu, ale tady se to projevilo jako první,“ míní Baček, který se vyjádřil také ke slovům šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka o pochybení pořadatelské služby a také o tom, že duel měl být podle něj přerušen poté, co domácí fanoušci sestoupili z tribun.
„Bezpečnostní a pořadatelská služba je službou pořádajícího klubu, takže odpovědnost padá opět na něj. Pokud má špatnou bezpečnostní a pořadatelskou službu, tak ji má vyměnit. To není omluva,“ nechápe Baček, který je momentálně zvědavý na to, jestli situace vyvolá nějakou akci u zákonodárců například v oblasti pyra.
„Vím, že není možné úplně zabránit pronášení pyrotechniky na stadiony, protože ani technologické, ani právní možnosti to neumožňují. Teď se určitě budou čepýřit všichni politici a budou říkat, jaká opatření je potřeba přijmout. Jsem opravdu zvědav, jestli politická reprezentace přispěje alespoň trochu k tomu, aby kluby měly v rukou právní a následně i technické nástroje, které by pronášení pyrotechniky zamezily,“ dodal.